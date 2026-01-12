SimpleStealth - перша AI-орієнтована загроза для macOS

12 января 2026 г., 17:57

Еволюція загроз для екосистеми Apple виходить на новий рівень, де межа між легітимним програмним забезпеченням та шкідливим кодом стає дедалі тоншою.

Компанія Mosyle, що спеціалізується на рішеннях для управління пристроями Mac, повідомила про виявлення нової кампанії з поширення malware. Цей випадок привернув увагу дослідників не лише через свою ефективність, а й через те, що SimpleStealth є одним із перших зафіксованих зразків шкідливого ПЗ, у структурі якого чітко простежуються ознаки використання генеративного AI.

Зловмисники обрали класичний, але надзвичайно дієвий метод розповсюдження - створення фальшивого вебсайту, який маскується під офіційний ресурс популярного AI-застосунку Grok. Використання візуально схожого домену дозволяє вводити в оману навіть уважних користувачів. Після завантаження та запуску інсталятора жертва бачить повнофункціональний інтерфейс, який майже ідентичний справжній програмі. Це створює ідеальну завісу: доки користувач взаємодіє з видимим контентом, основна шкідлива активність розгортається у фоновому режимі, не викликаючи жодних підозр.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що на момент виявлення SimpleStealth не розпізнавався жодним із провідних антивірусних рушіїв. Це підтверджує прогнози фахівців про те, що використання великих мовних моделей (LLM) дозволяє зловмисникам створювати унікальні варіації коду, які легко оминають традиційні сигнатурні методи детекції. Таким чином, зловмисники отримують інструмент для швидкого масштабування атак, де кожна ітерація шкідливого коду може мати свої специфічні особливості завдяки алгоритмам AI.

Процес інфікування системи починається з маніпуляції довірою користувача. SimpleStealth запитує системний пароль, видаючи це за стандартну процедуру налаштування нового застосунку. Отримавши необхідні привілеї, програма знімає карантинні обмеження macOS та готує плацдарм для свого реального навантаження - прихованого криптомайнера Monero. Вибір цієї криптовалюти не є випадковим, адже її алгоритми забезпечують високий рівень конфіденційності та ускладнюють відстеження транзакцій, що робить її ідеальною для кіберзлочинців.

Для забезпечення тривалої присутності в системі SimpleStealth використовує інтелектуальний підхід до ресурсів. Майнінг активується лише у періоди простою пристрою, коли користувач не виявляє активності протягом хвилини. Будь-який рух миші або натискання клавіші миттєво зупиняє процес, повертаючи ресурси процесора користувачу. Додатково майнер маскується під критичні системні процеси, такі як kernel_task або launchd, що робить його майже непомітним навіть під час перегляду Монітора активності досвідченим адміністратором.

Аналіз коду, проведений фахівцями Mosyle, виявив специфічні аномалії, притаманні результатам роботи генеративних моделей. Це виражається у надмірно розлогих коментарях, нетипових повторюваних логічних конструкціях та дивному змішуванні англійської та португальської мов у сервісних записах. Такі «цифрові відбитки» вказують на те, що автор коду міг не володіти глибокими знаннями архітектури macOS, але успішно використав AI для написання функціонального шкідливого інструменту.

Поява SimpleStealth сигналізує про фундаментальні зміни в ландшафті кіберзагроз. Генеративний AI суттєво знижує поріг входу в індустрію кіберзлочинності, дозволяючи створювати складне ПЗ без глибокої технічної підготовки. Це робить поширення нових загроз масовим та блискавичним. У таких умовах базові правила цифрової гігієни, такі як завантаження софту виключно з офіційних джерел та критичне ставлення до запитів системних паролів, залишаються єдиним надійним рубежем оборони для користувачів macOS.

