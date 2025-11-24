ELKO Ukraine стає ексклюзивним дистриб’ютором аксесуарів AXAGON

24 ноября 2025 г., 15:35

Компанія ELKO Ukraine оголошує про початок дистрибуції аксесуарів для комп’ютерів і мобільних пристроїв чеського бренду Axagon, заснованого у 2005 році. Угода з компанією RealQ, яка володіє брендом Axagon, надає ELKO Ukraine статус ексклюзивного дистриб’ютора.

Продукція Axagon вирізняється продуманими рішеннями для комп’ютерів і мобільних пристроїв: адаптерами USB-C, док-станціями, хабами, зарядними пристроями та іншими продуктами, що поєднують у собі функціональність, інноваційність та зручність.

Наприклад, зарядний пристрій потужністю 100 Вт Axagon ACU‑DPQ100 підходить для одночасної зарядки ноутбуків, планшетів та телефонів і має три виходи – два порти USB-C (Power Delivery 3.0, до 100 Вт) та один USB-A (швидка зарядка Quick Charge 4+, до 18 Вт).

Багатопортовий USB-C хаб концентратор 12-в-1 Axagon HMC-12GM2 підтримує швидкість передачі даних 10 Гбіт/с, має слот для SSD-накопичувача NVMe/SATA M.2, HDMI та DisplayPort. За допомогою кабелю 50 см його легко під'єднати до комп’ютера, двох моніторів, чотирьох USB-пристроїв, гігабітної мережі Ethernet, навушників, зчитувача SD-карт та твердотілого накопичувача NVMe або SATA M.2 через двосторонній роз’єм USB-C. Також є можливість одночасно живити ноутбук за допомогою технології Power Delivery.

Алюмінієва дротова клавіатура-хаб Axagon HMC-KB-CRL містить багатопортовий USB-C хаб 5 Гбіт/с та дозволяє легко перетворити телефон, планшет або ноутбук на повноцінне комп’ютерне робоче місце. Док-станція 9-в-1 пропонує зчитувач карт SD та microSD, а також роз’єми для підключення зовнішнього HDMI-монітора, трьох USB-пристроїв, навушників або гарнітури та живлення Power Delivery. Однак необхідно, щоб порт USB-C мобільного пристрою підтримував відеовихід (DisplayPort Alternate Mode) та живлення Power Delivery.

