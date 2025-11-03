 
ELKO Ukraine стає ексклюзивним дистриб’ютором компонентів для ПК Ocypus

3 ноября 2025 г., 12:25
Компанія ELKO Ukraine оголошує про початок дистрибуції продукції нового технологічного бренду Ocypus, що пропонує компоненти для ПК. Асортимент, який ELKO Ukraine постачатиме на ексклюзивній основі, охоплює три ключові категорії: корпуси для ПК, блоки живлення та системи охолодження.

Ocypus має дві основні лінійки корпусів – Iota та Gamma, які розраховані на ентузіастів, геймерів та професіоналів, що працюють із ресурсомісткими завданнями. Серед ключових особливостей корпусів Ocypus: широкий внутрішній простір (підтримка материнських плат формату E-ATX, великогабаритних GPU та систем водяного охолодження); модульна конструкція; панелі із загартованого скла.

Також Ocypus пропонує рідинні системи охолодження з LCD-дисплеями. Інтегрований LCD-екран на водоблоці дає змогу виводити температуру процесора, швидкість обертання вентиляторів, логотип бренду чи користувацький GIF. Вони сумісні як з платформами Intel, так і AMD. Також їм притаманні низький рівень шуму та ARGB-підсвічування, що синхронізується з провідними програмами як-от ASUS Aura, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion.

Блоки живлення Ocypus мають: сертифікацію 80 PLUS Gold та Platinum; повністю модульну конструкцію; японські конденсатори; захист від перенапруги, короткого замикання, перегріву.

Компанія Ocypus Technology була заснована у 2023 році, має штаб-квартиру в Пекіні та філію в Гуйчжоу, де об’єднуються команди з розробки, виробництва й дизайну. Назва бренду походить від агресивної комахи Ocypus Olens.

