ELKO Ukraine стає ексклюзивним дистриб’ютором компонентів для ПК Ocypus

Компанія ELKO Ukraine оголошує про початок дистрибуції продукції нового технологічного бренду Ocypus, що пропонує компоненти для ПК. Асортимент, який ELKO Ukraine постачатиме на ексклюзивній основі, охоплює три ключові категорії: корпуси для ПК, блоки живлення та системи охолодження.

Ocypus має дві основні лінійки корпусів – Iota та Gamma, які розраховані на ентузіастів, геймерів та професіоналів, що працюють із ресурсомісткими завданнями. Серед ключових особливостей корпусів Ocypus: широкий внутрішній простір (підтримка материнських плат формату E-ATX, великогабаритних GPU та систем водяного охолодження); модульна конструкція; панелі із загартованого скла.

Також Ocypus пропонує рідинні системи охолодження з LCD-дисплеями. Інтегрований LCD-екран на водоблоці дає змогу виводити температуру процесора, швидкість обертання вентиляторів, логотип бренду чи користувацький GIF. Вони сумісні як з платформами Intel, так і AMD. Також їм притаманні низький рівень шуму та ARGB-підсвічування, що синхронізується з провідними програмами як-от ASUS Aura, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion.

Блоки живлення Ocypus мають: сертифікацію 80 PLUS Gold та Platinum; повністю модульну конструкцію; японські конденсатори; захист від перенапруги, короткого замикання, перегріву.

Компанія Ocypus Technology була заснована у 2023 році, має штаб-квартиру в Пекіні та філію в Гуйчжоу, де об’єднуються команди з розробки, виробництва й дизайну. Назва бренду походить від агресивної комахи Ocypus Olens.

