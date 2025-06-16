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ELKO Ukraine починає дистрибуцію IoT-рішень Aqara для «розумного будинку»

16 июня 2025 г., 12:35
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ELKO Ukraine починає дистрибуцію IoT-рішень Aqara для «розумного дома»

ELKO Ukraine розширює портфель пристроїв Smart Home продукцією компанії Aqara – одного з провідних гравців ринку IoT-рішень для дому – і надає реселерам, інтеграторам та DIY-ритейлерам комплексні продукти та рішення для розумного будинку, які мають гарний дизайн, доступні за ціною та прості у використанні.

Поява бренду Aqara відкриває партнерам ELKO Ukraine та кінцевим користувачам такі переваги, як стабільна наявність на складі ключових позицій для гуртового замовлення «з одних рук», а також підтримка комплексних проєктів: технічних тренінгів, демо-наборів та маркетингових матеріалів для роздрібних мереж, системних інтеграторів і телеком-операторів.

Завдяки Aqara «розумний дім»: розпізнає присутність людей; автоматично регулює світло та температуру; надсилає сповіщення про рух чи відкриття дверей; керується з одного застосунку та будь-якої точки світу.

Пристрої Aqara підтримують Google Assistant, Apple HomeKit, Matter, Zigbee 3.0 і фірмовий застосунок Mi Home, що робить їх універсальним вибором для будь-якого сценарію та голосового помічника.

Aqara – бренд компанії Lumi United Technology. Заснована у 2016 році, Aqara вже має дистрибуцію у понад 100 країнах і визнана експертами завдяки безшовній інтеграції з Apple HomeKit, Google Home та Matter-сумісними пристроями. Лінійка включає сенсори, вимикачі, камери, замки та штори тощо.

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