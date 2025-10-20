ELKO Ukraine розширює асортимент відеокарт Sparkle моделями Intel Arc Pro для AI

20 октября 2025 г., 16:35

0

Tweet

Компанія ELKO Ukraine розширює асортимент продуктів бренду Sparkle професійними графічними картами. Портфель доповнили дві моделі – Sparkle Intel Arc Pro B60 24GB Blower та Sparkle Intel Arc Pro B60 24GB Passive.

Серія Pro B60 створена для високонавантажених обчислень і генеративного дизайну. Завдяки 24 ГБ пам’яті з пропускною здатністю до 456 ГБ/с і 160 XMX AI-ядрам, ці GPU забезпечують стабільну продуктивність для тренування нейронних мереж, симуляцій і рендерингу з трасуванням променів.

Професійні драйвери з сертифікацією ISV гарантують точність і стабільність роботи в середовищах CAD, DCC, архітектурного та інженерного ПЗ. Оптимізована підтримка Linux Multi-GPU LLM дає змогу масштабувати продуктивність для великих моделей штучного інтелекту та серверних рішень.

Модель Blower оснащена ефективним турбінним охолодженням, що забезпечує стабільність навіть при максимальних навантаженнях – ідеальний вибір для потужних робочих станцій. Тоді як Passive має безвентиляторне охолодження, оптимізоване для багатопроцесорних систем, що робить її гарним вибором для дата-центрів і серверів AI.

Архітектура Intel Xe HPG (High Performance Graphics) відрізняється поєднанням класичних графічних ядер і спеціалізованих XMX AI-модулів, які виконують матричні обчислення швидше й ефективніше. Це забезпечує перевагу в задачах штучного інтелекту та генеративної графіки, де продуктивність визначається саме швидкістю обробки тензорних операцій.

Відеокарти Intel Pro мають відкриту екосистему з підтримкою OneAPI, що спрощує інтеграцію з бібліотеками для AI, відеообробки, 3D та CAD.

Завдяки підтримці AV1 кодека й dual-encode media engine, Sparkle Arc Pro B60 може стати ефективним інструментом для творців контенту, які працюють із високоякісним відео.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI