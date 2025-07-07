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ELKO Ukraine розширює асортимент ноутбуками Gigabyte

7 июля 2025 г., 12:35

ELKO Ukraine розширює асортимент ноутбуками Gigabyte

ELKO Ukraine повідомляє про початок дистрибуції ноутбуків тайванського виробника Gigabyte. Першими в асортименті компанії з’являться ігрові ноутбуки Gigabyte G6X та Aorus 16X. Ці моделі поєднують сучасний дизайн, найновіші процесори Intel Core серії H та графічні прискорювачі NVIDIA

Ноутбуки Gigabyte представлені в широкому спектрі моделей, що охоплюють усі ключові сегменти ринку. Лінійка Aorus орієнтована на геймерів і пропонує високопродуктивні пристрої, здатні впоратися з найвибагливішими іграми. Серія Aero створена для творців контенту – дизайнерів, відеомонтажерів і фотографів, які цінують продуктивність і точність. Для щоденного використання – навчання, роботи чи дозвілля – Gigabyte пропонує універсальні моделі, що поєднують надійність, ергономіку та автономність.

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