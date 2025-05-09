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ELKO Ukraine постачатиме SSD, карти пам’яті та USB-накопичувачі Kioxia

9 мая 2025 г., 16:31

ELKO Ukraine постачатиме SSD, карти пам’яті та USB-накопичувачі Kioxia

ELKO Ukraine повідомляє про укладення ексклюзивної угоди на дистрибуцію продукції Kioxia – одного з провідних світових виробників флешпам'яті та твердотілих накопичувачів зі штаб-квартирою в Японії. Угода передбачає постачання на український ринок USB-накопичувачів, карт пам’яті microSD і SSD для споживчого сегмента та професійного використання.

Завдяки укладеному контракту партнери ELKO Ukraine отримують доступ до продукції Kioxia, що дозволяє ефективно покривати попит у сегменті доступних і надійних рішень для зберігання даних.

Kioxia пропонує широкий вибір рішень для зберігання даних, які поєднують надійність, швидкодію та оптимальне співвідношення ціни та якості. Модельний ряд орієнтований на щоденне використання, мобільні сценарії та розширення пам’яті пристроїв.

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