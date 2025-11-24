Нова лазерна зброя збиває високошвидкісні дрони

24 ноября 2025 г., 16:35

Проривна лазерна система DragonFire Великої Британії успішно збила високошвидкісні дрони під час нових випробувань. Водночас укладено контракт на суму 316 млн фунтів стерлінгів з компанією MBDA на постачання нових систем для Королівського флоту до 2027 року.





Останні випробування на полігоні Міністерства оборони (МО) Великої Британії на Гебридах включали дрони, здатні літати зі швидкістю до 650 км/год. Це вперше у Великій Британії було здійснено відстеження, наведення та збиття таких дронів над горизонтом.



Лазерна система коштує лише 10 фунтів стерлінгів за постріл і є достатньо точною, щоб влучити в монету вартістю 1 фунт стерлінгів з відстані кілометра. Це набагато економічніший метод порівняно з традиційними ракетними системами, вартість одного пострілу яких обчислюється сотнями тисяч фунтів стерлінгів.



DragonFire буде встановлено на есмінець Type 45 Королівського флоту до 2027 року — на п’ять років швидше, ніж планувалося спочатку.





Передова лазерна система DragonFire допоможе створити та підтримати 590 робочих місць по всій Великій Британії, демонструючи, що оборона є двигуном зростання. Це включає 200 висококваліфікованих робочих місць у Шотландії, 185 – на Південному Заході Англії та 75 – на Сході Англії.



Люк Поллард (Luke Pollard), міністр оборонної готовності та промисловості, зазначив: "Цей потужний лазер виведе наш Королівський флот на передові позиції інновацій у НАТО, забезпечуючи передову спроможність для захисту Великої Британії та наших союзників у цю нову еру загроз. Ми виконуємо наш Стратегічний оборонний огляд, підтримуючи британську промисловість та створюючи сотні нових робочих місць".



Дуглас Александер (Douglas Alexander), Секретар Шотландії, підкреслив: "Укладення нового контракту на 316 мільйонів фунтів стерлінгів і новина про те, що DragonFire успішно збив високошвидкісні дрони... показує, наскільки важливим є шотландський досвід для національної безпеки Великої Британії і чому Шотландія визнана світовим центром передового досвіду в галузі оборони".



DragonFire є першою потужною лазерною системою, що вступає на озброєння європейської країни в рамках Стратегічного оборонного огляду (SDR), представляючи одну з найсучасніших програм зброї спрямованої енергії в НАТО. SDR підтримав роботу Великої Британії над зброєю спрямованої енергії додатковими інвестиціями у розмірі майже 1 млрд фунтів стерлінгів лише за цей парламентський період.



MBDA UK співпрацюватиме з QinetiQ та Leonardo для розробки цієї системи, яка буде поставлена майже на п'ять років швидше та постійно вдосконалюватиметься, що є принципово іншим, прискореним підходом до оборонних закупівель.



Кріс Аллам (Chris Allam), керувальний директор MBDA UK, заявив: "Успіх нещодавніх випробувань DragonFire є свідченням того, що наша команда МО та промисловості постачає справді революційну систему озброєння Королівському флоту".



Стів Вейді (Steve Wadey), генеральний директор QinetiQ, сказав: "QinetiQ пишається тим, що відіграла унікальну роль у розробці та тестуванні цієї критично важливої військової спроможності майбутнього".



Марк Стед (Mark Stead), старший віцепрезидент Leonardo UK, підкреслив: "Leonardo використала свій багаторічний досвід розробки провідних у світі лазерів для створення директора променя DragonFire, який використовує та спрямовує потужну лазерну енергію на ціль".

