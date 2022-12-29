ELKO отримала статус Microfocus Platinum Distributor 

29 декабря 2022 г., 20:55

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Компанія ELKO Ukraine - дистриб'ютор ІТ-продуктів, споживчої електроніки та комплексних рішень, отримала статус Micro Focus Platinum Distributor, який забезпечує доступ до повного пакету продуктів Micro Focus та надає переваги ключового гравця цифрової трансформації.

Micro Focus Platinum Distributor – це статус у рамках оптимізованої партнерської програми, що є уніфікованою платформою для спрощення взаємодії з партнерами. Програма розроблена для використання «чотирьох основних стовпів цифрової трансформації», до яких входять корпоративні DevOps, гібридне управління ІТ, безпека, ризики та управління і прогнозна аналітика.



«Ми дуже вдячні нашому стратегічному партнеру компанії Micro Focus за максимальну оцінку нашого співробітництва. Статус Micro Focus Platinum Distributor допоможе нам підвищити ефективність, а також забезпечить нашим клієнтам і партнерам можливість ефективніше використовувати наше портфоліо рішень і продуктів», наголосив Роман Чорненький, керівник напрямку Інформаційної безпеки ELKO Ukraine.



ELKO, в якості офіційного дистриб'ютора комплексних рішень з кібербезпеки Micro Focus в Україні, надає партнерам усі необхідні ресурси для успішного розвитку бізнесу:



активну підтримку в питаннях захисту інвестицій партнера у проекті;

бізнес-кейси та рекомендації з розвитку бізнесу;

якісну логістику;

можливість придбати сервісну підтримку і отримати консультації інженерів;

демо-ліцензії;

допомогу у проведенні пілотів і при проектуванні;

навчання співробітників компаній-партнерів;

та багато іншого.



Детальніше про продукти Micro Focus>>



Звертайтеся до менеджерів офіційного дистриб'ютора ELKO Ukraine за консультацією з технічних питань, за допомогою в пре-сейлах і презентаціях, в питаннях тестування і покупки рішень Micro Focus, в формуванні потреб і комерційних пропозицій, проведення навчання та інше.

+38 044 461 9670

[email protected]

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