Milestone XProtect отримала покращений менеджер інцидентів та розпізнавання номерних знаків

29 декабря 2022 г., 17:45

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Компанія Milestone Systems оголосила про оновлення своєї VMS: XProtect 2022 R3, яке містить кілька покращень для взаємодії з користувачем і продуктивності системи, а також пропонує гнучкість і безпеку, необхідні для задоволення будь-яких вимог щодо керування відео.

2022 R3 є рекомендованим оновленням програмного забезпечення для всіх користувачів XProtect, оскільки воно розширює інтуїтивно зрозумілі можливості Incident Manager у сімействі продуктів XProtect.

Так, менеджер інцидентів, який був частиною випуску Milestone XProtect 2022 R2, тепер доступний у якості додаткового ліцензійного модуля для XProtect Express+, XProtect Professional+ і XProtect Expert. Це рішення дозволяє користувачам керувати інцидентами безпосередньо в VMS і підключати відеопотоки до інцидентів по мірі їх виникнення. Коли інцидент добігає кінця, користувачі можуть зупинити відеозапис і почати вводити деталі інциденту.

Категорії інцидентів повністю налаштовуються, що дозволяє користувачам визначати типи і деталі для звітності. Параметри конфігурації містять, але не обмежуються вільним текстом, випадаючими списками та полями дати і часу. До інциденту також можна додати попередньо записані відеоматеріали, щоб зробити докази більш вагомими.

Оновлена система розпізнавання номерних знаків дозволяє користувачам розпізнавати, класифікувати та групувати типи номерних знаків за допомогою більш ефективного аналізу та розпізнавання різних класів транспортних засобів. Залежно від формату номерних знаків кожної країни, користувачі зможуть розрізняти вантажівки, приватні автомобілі, лімузини, автобуси або навіть поліцейські патрулі чи інші транспортні засоби.

Крім того, деякі країни мають різні формати номерних знаків для електричних і газових автомобілів, які тепер також можна легко ідентифікувати за допомогою оновленої системи розпізнавання номерних знаків (LPR). Також система отримала інші покращення.

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