lifecell шукає партнерів для забезпечення аварійного живлення базових станцій

30 декабря 2022 г., 8:25

0

Tweet

Оператор зв’язку lifecell продовжує забезпечувати базові станції джерелами автономного живлення та генераторами та шукає бізнес-партнерів, готових підтримати критичну інфраструктуру – мобільний зв’язок – на комерційній основі.

З жовтня, коли рф почала регулярні обстріли української енергетичної інфраструктури, Україна живе в умовах дефіциту потужностей і вимушених стабілізаційних відключень енергетичних мереж. Робота мобільної мережі залежить від стабільного енергопостачання, тому на якість зв’язку впливає забезпечення безперебійного живлення обладнання оператора.

lifecell, розуміючи важливість мобільного зв’язку та інтернету для споживачів, бізнесу та екстрених служб, постійно шукає нові можливості для безперервної роботи мобільної мережі по всій країні: регулярно збільшує ємність батарей на базових станціях, а також час тривалих відключень забезпечує живлення від генераторів своїх опорних технологічних майданчиків, які підтримують найбільший відсоток покриття.

Проте проблеми з енергопостачанням по всій країні надто масштабні, щоб оператори могли швидко впоратися самотужки. Тому компанія закликає кооперуватися бізнес та місцеву владу, щоб оперативно забезпечити безперебійну роботу мобільного зв’язку від альтернативних джерел живлення, звертається по допомогу і до міжнародних партнерів. Низка бізнес-партнерів і організацій вже відгукнулися й разом з оператором забезпечують потреби українців у зв’язку під час відключень електроенергії.

Завдяки такій співпраці всі абоненти в радіусі дії базової станції, яка під’єднана до генератора, навіть під час відключень електроенергії мають можливість дзвонити й користуватись мобільним інтернетом.

lifecell пропонує долучитися до ініціативи та стати партнерами оператора на комерційних умовах і поділитися своїми генераторами потужністю від 6 кВт. Компанія відкрита до співпраці як із фізичними, так і з юридичними особами.

Базові станції lifecell обладнані джерелами автономного живлення – акумуляторними батареями, які здатні забезпечити роботу станції при відсутності централізованого енергопостачання. Якщо батарея повністю заряджена, її вистачає в середньому на дві-п’ять годин роботи станції. Але щоб досягти повного заряду, батареї потрібно близько 12 годин безперебійного живлення, тож в умовах екстрених і аварійних відключень, коли світло подається ненадовго, батареї просто не встигають досягнути повного заряду. Після вичерпання ресурсу батареї продовжити живлення базової станції можна від генератора. Але при тривалих відключеннях забезпечити тисячі базових станцій генераторами, пальним і персоналом, який би підтримував його роботу та ще й охороняв його від крадіжок, дуже складно.

Найближчим часом оператор очікує ще 150 генераторів і кілька тисяч батарей, які планує встановити вже в першому кварталі наступного року. Вже запущено тестовий технологічний майданчик на сонячних батареях на півдні України.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт