Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Трест, который лопнул

Експорт IT-послуг у жовтні збільшився на 1,6% до 566 млн дол.

2 декабря 2025 г., 17:35

Експорт IT-послуг у жовтні збільшився на 1,6% до 566 млн дол.

У жовтні обсяг IT-експорту збільшився на 1,6% і становив 566 млн дол., за даними НБУ. Це на 6,4% або ж 34 млн дол. більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Загалом за 10 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала 5,4 млрд дол. – на 2,2% більше ніж минулого жовтня.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у жовтні 2025 року склала 1,36 млрд дол., що на 20 млн дол. або ж 1,5% більше порівняно з вереснем.

«За підсумками 2024 року експорт ІТ-послуг становив 6,45 млрд дол. при загальному обороті сектору 7,48 млрд дол. Наразі, за нашими прогнозами, 2025 рік має завершитися щонайменше на рівні торішнього експорту. А якщо нинішня позитивна динаміка зберігатиметься, можемо очікувати на зростання показників – від 1% до 2%», – зазначив Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

