Експортна виручка ІТ-послуг у липні збільшилася на 1,8% відносно торішньої

2 сентября 2025 г., 13:35

У липні обсяг IT-експорту збільшився на 5,5% і становив 555 млн дол., за даними НБУ. Це на 1,8% або ж 10 млн дол. більше у порівнянні з липнем 2024 року.

Сукупна експортна виручка ІТ-послуг за сім місяців поточного року склала 3,8 млрд дол., що на 13 млн дол. або на 0,3% більше ніж за аналогічний період у 2024 році.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у липні цього року склала 1,35 млрд дол., що на 5,2% більше порівняно з червнем.

