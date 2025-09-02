 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Експортна виручка ІТ-послуг у липні збільшилася на 1,8% відносно торішньої

2 сентября 2025 г., 13:35

Експортна виручка ІТ-послуг у липні збільшилася на 1,8% відносно торішньої

У липні обсяг IT-експорту збільшився на 5,5% і становив 555 млн дол., за даними НБУ. Це на 1,8% або ж 10 млн дол. більше у порівнянні з липнем 2024 року.

Сукупна експортна виручка ІТ-послуг за сім місяців поточного року склала 3,8 млрд дол., що на 13 млн дол. або на 0,3% більше ніж за аналогічний період у 2024 році.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у липні цього року склала 1,35 млрд дол., що на 5,2% більше порівняно з червнем.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  