Цього року ІТ-спеціальності обрали 10% з 1,14 млн абітурієнтів

До українських закладів вищої освіти в межах вступної кампанії 2025 року надійшло понад 1,138 млн заяв, що на 7% більше, ніж торік. Приблизно 10% із них абітурієнти подали на ІТ-спеціальності. За даними ЄДЕБО, це 114248 заяв, що на 8% менше у порівнянні з результатами торішньої вступної кампанії.

Попри загальне скорочення кількості заяв на ІТ-спеціальності в Україні, результати цьогорічної вступної кампанії демонструють інтерес абітурієнтів до освітніх програм Львівського ІТ Кластера. Так 2025 року на них подали 11840 заяв. Це майже удвічі більше ніж торік. Загалом цьогоріч навчання на програмах Кластера розпочали 1612 першокурсників.

Водночас цього року зросла і кількість бакалаврських програм, адже Кластер запустив три нові освітні програми у Національному університеті «Львівська політехніка». Одна із них посіла перше місце за кількістю вступників у своїй спеціальності по всій Україні. Йдеться про навчальну програму «Прикладна математика та інформатика» (Applied Mathematics & Computer Science). На неї зарахували 70 першокурсників, а конкурс на одне місце сягнув майже 5 людей. Загалом університет отримав 435 заяв від абітурієнтів на навчання на цій спеціальності.

На відміну від загальноукраїнського тренду скорочення кількості заяв на ІТ-спеціальності, на Львівщині інтерес до них зріс. У 2025 році вступники подали 20758 заяв на ІТ-спеціальності в області, тоді як торік ця цифра становила 14151.

Трійка популярних серед абітурієнтів на Львівщині ІТ-спеціальностей: Cybersecurity/ Кібербезпека (F5); Computer Engineering/ Комп’ютерна інженерія (F7) та Artificial Intelligence/ Системи штучного інтелекту (F3).

Цьогоріч у ЛНУ ім.Івана Франка на Кібербезпеку вступники подали рекордні 862 заяви. Це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення: у 2024 році ця цифра становила 658, а у 2022 – 544. Крім того, напрям кібербезпеки отримав найбільшу кількість заяв серед усіх ІТ-спеціальностей у цьому навчальному закладі.

Найпопулярнішим цей напрям став і серед охочих здобути технічну освіту у Національному університеті «Львівська політехніка». Туди абітурієнти подали 2156 заяв, а на одне місце претендували майже 4 вступники.

Другою за популярністю ІТ-спеціальністю у 2025 році стала Комп’ютерна інженерія. До «Львівської політехніки» надійшло 1164 заяви від абітурієнтів, а на одне місце претендували майже 4 вступники.

Освітня програма у сфері штучного інтелекту замкнула трійку найпопулярніших серед абітурієнтів технічних спеціальностей на Львівщині. Цьогоріч вступники подали на неї 1069 заяв до «Львівської політехніки». У той час, як ліцензійний обсяг становив 120 місць. Для порівняння, у 2024 році на цю освітню програму надійшло 899 заяв від абітурієнтів.

Найбільший конкурс на одне місце сягнув майже 12 абітурієнтів на одне місце. Йдеться про бакалаврську програму Кібербезпека у ЛНУ. Туди зарахували 71 студента при ліцензійному обсязі 75 місць.

Майже 6 вступників претендували на місце, щоб навчатися на бакалаврській програмі «Системний аналіз і управління» (Data Science) у ЛНУ. Стільки ж сягнув і конкурс на нову освітню програму «Системи віртуальної реальності» (Virtual Reality) у «Львівській політехніці». Ще по 4 людини змагалися за місце, щоб вступити на бакалаврську програму «Сенсорні та діагностичні електронні системи» Sensor and Analytical Systems ЛНУ.

