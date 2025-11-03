1,7 млрд дол. приніс українській економіці експорт ІТ-послуг у третьому кварталі

3 ноября 2025 г., 16:35

У вересні обсяг IT-експорту збільшився відносно серпня на 3,1% і становив 557 млн дол., за даними НБУ. Порівняно з вереснем 2024 року показник збільшився на 7,3% або ж 38 млн дол. Експортна виручка усіх послуг України у вересні 2025 року склала 1,34 млрд дол., що на 54 млн або ж 4,2% більше порівняно з серпнем.

Загалом експорт ІТ-послуг у третьому кварталі приніс українській економіці 1,7 млрд дол., що на 5,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. До того ж це 0,7% або ж 12 млн дол. більше ніж у другому кварталі.

За 9 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала 4,9 млрд дол. Це на 1,8% більше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає 84 млн дол.

До десятки найбільших за 9 місяців споживачів українських ІТ-послуг традиційно увійшли США, Мальта Велика Британія, Кіпр, Ізраїль, Польща, Швейцарія, Німеччина, Естонія, ОАЕ. Загалом ці 10 країн забезпечили 3,89 млрд дол., або ж 80% обсягів експортної виручки за IT-послуги за перші три квартали 2025 року.

