 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Обсяг українського IT-експорту за 8 місяців склав 4,3 млрд дол.

1 октября 2025 г., 14:45

Обсяг українського IT-експорту за 8 місяців склав 4,3 млрд дол.

У серпні обсяг IT-експорту зменшився на 2,7% відносно липня і становив 540 млн дол., за даними НБУ. Водночас ці показники на 6,5% або ж 33 млн дол. більші порівняно з серпнем 2024 року.

Загалом за 8 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала 4,3 млрд дол. Це на 1,1% більше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає 46 млн дол.

Експортна виручка усіх послуг України у серпні 2025 року склала 1,28 млрд дол., що на 71 млн дол. або ж 5,2% менше порівняно з липнем.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  