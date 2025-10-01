Обсяг українського IT-експорту за 8 місяців склав 4,3 млрд дол.

1 октября 2025 г., 14:45

У серпні обсяг IT-експорту зменшився на 2,7% відносно липня і становив 540 млн дол., за даними НБУ. Водночас ці показники на 6,5% або ж 33 млн дол. більші порівняно з серпнем 2024 року.

Загалом за 8 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала 4,3 млрд дол. Це на 1,1% більше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає 46 млн дол.

Експортна виручка усіх послуг України у серпні 2025 року склала 1,28 млрд дол., що на 71 млн дол. або ж 5,2% менше порівняно з липнем.

