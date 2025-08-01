Експорт IT-послуг у першому півріччі 2025 року лишився на рівні 3,2 млрд дол.

1 августа 2025 г., 16:25

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У червні цьогоріч обсяг українського IT-експорту зменшився на 3,5% відносно травня і становив 526 млн дол., за даними НБУ. Водночас це на 2,7% більше порівняно з червнем 2024 року.

У період із квітня по червень (II квартал) експортна виручка ІТ-сектора зросла на 1,4%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становила 1,64 млрд дол. Відносно першого кварталу цей показник збільшився на 4,5%.

Сукупна експортна виручка ІТ-послуг у першому півріччі 2025 року склала 3,2 млрд дол. Це на 0,1% більше, ніж за аналогічний період торік.

Загальний експорт усіх послуг України із січня по червень склав 7,62 млрд дол. Це на 10,9% менше ніж в аналогічний період у 2024 році. Частка комп’ютерних послуг в структурі експорту всіх послуг за перші 6 місяців цього року склала 42,1%.

До десятки країн, які принесли найбільше виторгу Україні, традиційно увійшли США, Велика Британія, Мальта, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща, ОАЕ. Загалом ці 10 країн забезпечили 2,57 млрд дол., або ж 80,1% обсягів експортної виручки за IT-послуги у першому півріччі 2025 року.

Водночас доволі динамічно порівняно з аналогічним періодом 2024 року зростав обсяг експорту ІТ-послуг до: Фінляндії, Латвії, Люксембургу, Гонконгу та Кіпру.

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