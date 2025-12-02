Synology представляє Deep Search для BeeDrive: відкриття файлів на портативному SSD за допомогою AI

2 декабря 2025 г., 16:30

Компанія Synology представила Deep Search — пошукову систему файлів на основі штучного інтелекту (AI), розроблену для вирішення однієї з найпоширеніших проблем персональних даних: пошуку потрібного файлу, коли він необхідний.



Deep Search тепер доступний для BeeDrive — портативного SSD, який автоматично створює резервні копії з комп'ютерів, телефонів, iCloud Photos, SD-карт та зовнішніх дисків. Deep Search аналізує документи та зображення за допомогою локальної обробки AI, щоб надавати швидкі та релевантні результати без надсилання даних у хмару.



"Ми вважаємо, що сховище має робити більше, ніж просто зберігати дані. Воно має допомагати вам розібратися в них, — сказав Віктор (Victor), менеджер з продуктів Synology. — Deep Search додає цей відсутній рівень інтелекту, він приватний і готовий до використання без складного налаштування".





Deep Search усуває необхідність нескінченно прокручувати або намагатися згадати, де було збережено певне фото чи скріншот. Просто опишіть, що ви шукаєте, і результат з'явиться миттєво. Знаходьте скріншоти, квитанції, візитні картки чи навіть меми на основі слів, що містяться всередині них. Шукайте, використовуючи природну мову, наприклад, "діти граються в снігу" або "захід сонця на пляжі".



Ключові слова, як-от "Йосеміті" або "Різдво", допомагають відфільтрувати результати за часом і місцем, коли було зроблено фото.





Deep Search допомагає видавати контекстно релевантні результати на основі значення вашого запиту, а не лише точного збігу тексту.



Шукайте як у написаному контенті, так і у візуальних елементах всередині документів, включаючи скріншоти, діаграми та скановані сторінки.



Використовуйте природні фрази, як-от "внесок прибутку від послуг підписки", щоб витягти відповідні таблиці з усіх ваших документів.



Переходьте безпосередньо до потрібного слайда, абзацу чи розділу, не прокручуючи весь документ.



У рамках нового партнерства між Synology та Acronis, BeeDrive тепер включає трирічну ліцензію на Acronis True Image Essentials. Це додає функціональність повного резервного копіювання системи, клонування диска та захисту від програм-вимагачів до вбудованих можливостей резервного копіювання на рівні файлів BeeDrive.



Deep Search вже доступний як безкоштовне оновлення програмного забезпечення для користувачів BeeDrive на macOS та Windows, а незабаром з'явиться і для Copilot+ PC.

