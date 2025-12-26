Xiaomi 17 Ultra дебютував із дюймовим сенсором та механічним кільцем зуму від Leica

26 декабря 2025 г., 9:35

Компанія Xiaomi провела у Китаї офіційну презентацію свого найпотужнішого смартфона - Xiaomi 17 Ultra. Новинка стала втіленням передових технологій мобільної зйомки та автономності, пропонуючи користувачам унікальне поєднання апаратних характеристик.



Смартфон отримав 6,9-дюймовий AMOLED-дисплей із піковою яскравістю 3500 ніт, захищений фірмовим склом Dragon Crystal Glass 3.0. Серцем пристрою став найновіший процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, який працює під управлінням системи HyperOS 3.0 з глибокою інтеграцією функцій АІ для обробки зображень та оптимізації продуктивності.



Однією з головних технічних переваг моделі стала кремній-вуглецева батарея ємністю 6800 мАг, що підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт та реверсивну зарядку для інших гаджетів.



Фотографічні можливості Xiaomi 17 Ultra, як зазначається, виводять мобільну зйомку на новий рівень завдяки співпраці з брендом Leica. Основна камера побудована на базі 50-мегапіксельного дюймового сенсора Light Fusion 1050L із технологією LOFIC, що забезпечує розширений динамічний діапазон. Проте справжнім проривом став перископічний телеоб'єктив із роздільною здатністю 200 Мп на базі сенсора Samsung HPE, який забезпечує безперервний оптичний зум. Додатково смартфон оснащено ультраширококутною камерою на 50 Мп та фронтальним модулем такої ж роздільної здатності. Особливу увагу привертає версія Leica Edition, яка отримала двоколірний дизайн у стилі камер M-серії та унікальне механічне кільце зуму на корпусі для ручного налаштування фокусної відстані, експозиції та балансу білого.



Окрім вражаючих камер, смартфон пропонує повний набір флагманських функцій, включаючи захист за стандартами IP66/IP68/IP69, підтримку Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.0. Пристрій обладнано ультразвуковим сканером відбитків пальців під екраном та системою супутникового зв'язку, що стає новим стандартом для преміальних моделей 2025 року. Спеціальна модель Leica Edition додатково комплектується шифрувальним чипом для захисту даних та розширеним набором аксесуарів, серед яких шкіряний чохол, ремінець та кришка для об'єктива. Продажі новинки в Китаї стартують 27 грудня за ціною від 6999 юанів (близько 995 дол.) за базову версію та до 8999 юанів за топову модифікацію Leica Edition з 1 ТБ пам'яті.



Поява Xiaomi 17 Ultra демонструє агресивне прагнення бренду домінувати в ніші професійних камерофонів. Завдяки поєднанню величезного акумулятора та енергоефективного процесора п’ятого покоління, пристрій обіцяє стати лідером за тривалістю роботи серед флагманів. Впровадження механічних елементів керування у версії Leica Edition наближає досвід користування смартфоном до професійної фототехніки, що є ключовим маркетинговим ходом для залучення ентузіастів. Нові режими зйомки Leica Moment у форматі 3:2 та АІ-алгоритми покращення портретів роблять цей гаджет одним із найцікавіших технологічних продуктів кінця 2025 року.

Аналіз конкурентного ландшафту показує, що Xiaomi 17 Ultra є прямим викликом майбутнім флагманам від Apple та Samsung, особливо в частині можливостей масштабування та автономності. Використання 200-мегапіксельного зуму дозволяє отримувати деталізовані знімки на дистанціях, які раніше були недоступні мобільним пристроям, а дюймовий сенсор скорочує розрив між смартфоном та дзеркальною камерою в умовах низького освітлення.



За прогнозами, частка Xiaomi у преміум-сегменті понад 800 дол. може зрости на 12-15% завдяки успіху цієї моделі на азійських ринках. Примітно, що вартість компонентів камери складає майже 30% від собівартості пристрою, що підкреслює фокус компанії на інженерних інноваціях. Впровадження супутникового зв'язку та підтримка стандартів захисту роблять цей смартфон універсальним інструментом для мандрівників та професіоналів, які потребують максимальної надійності в будь-яких умовах.



Очікується, що глобальна версія Xiaomi 17 Ultra з’явиться на міжнародних ринках на початку 2026 року.

