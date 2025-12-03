Через DOT-Chain Defence військові отримали техніки на понад 6 млрд грн

3 декабря 2025 г., 8:15

Міноборони трансформує систему оборонного забезпечення, використовуючи новітні цифрові інструменти. За понад чотири місяці роботи системи через DOT-Chain Defence військові отримали техніки на понад 6,15 млрд грн (FPV-дрони, засоби РЕБ, дрони літакового типу тощо).



Загалом поставлено майже 144 000 одиниць техніки, у виробництві якої задіяні 90 компаній.



«Перші чотири місяці роботи DOT-Chain Defence підтвердили, що нові цифрові рішення суттєво підсилюють можливості держави у забезпеченні військових – швидко, прозоро й максимально адресно», – зазначив Міністр оборони України Денис Шмигаль.



DOT-Chain Defence забезпечує нову модель постачання: бойові бригади самостійно визначають потреби та обирають необхідні їм засоби, а всі юридичні, фінансові та організаційні процедури виконуються «Агенцією оборонних закупівель» Міноборони. Завдяки цьому підрозділи отримують необхідне обладнання за лічені тижні.



Система вже масштабована на 184 бригади ЗСУ та 2 корпуси НГУ. Це один із ключових проєктів цифрового забезпечення оборонного сектору, який дає підрозділам інструмент для оперативного й точного вибору потрібної техніки.



Міноборони наголошує, що DOT-Chain Defence — це не просто цифрова платформа, а нова модель оборонного забезпечення, заснована на швидкості та адресності.

