Через DOT-Chain Defence військові отримали техніки на понад 6 млрд грн

3 декабря 2025 г., 8:15
Міноборони трансформує систему оборонного забезпечення, використовуючи новітні цифрові інструменти. За понад чотири місяці роботи системи через DOT-Chain Defence військові отримали техніки на понад 6,15 млрд грн (FPV-дрони, засоби РЕБ, дрони літакового типу тощо).

Загалом поставлено майже 144 000 одиниць техніки, у виробництві якої задіяні 90 компаній.

«Перші чотири місяці роботи DOT-Chain Defence підтвердили, що нові цифрові рішення суттєво підсилюють можливості держави у забезпеченні військових – швидко, прозоро й максимально адресно», – зазначив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

DOT-Chain Defence забезпечує нову модель постачання: бойові бригади самостійно визначають потреби та обирають необхідні їм засоби, а всі юридичні, фінансові та організаційні процедури виконуються «Агенцією оборонних закупівель» Міноборони. Завдяки цьому підрозділи отримують необхідне обладнання за лічені тижні.

Система вже масштабована на 184 бригади ЗСУ та 2 корпуси НГУ. Це один із ключових проєктів цифрового забезпечення оборонного сектору, який дає підрозділам інструмент для оперативного й точного вибору потрібної техніки.

Міноборони наголошує, що DOT-Chain Defence — це не просто цифрова платформа, а нова модель оборонного забезпечення, заснована на швидкості та адресності.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

