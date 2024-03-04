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Експорт IT-послуг у січні зменшився до найгіршого від початку великої війни показника

4 марта 2024 г., 14:35

Експорт IT-послуг у січні зменшився до найгіршого від початку великої війни показника

У січні обсяг IT-експорту зменшився на 16,9% відносно грудня минулого року і склав 508 млн дол., за даними НБУ. Зниження зафіксовано також у порівнянні з січнем 2023 року – на 3,8%.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у січні цього року склала 1,35 млрд дол., що на 15% менше порівняно з груднем. Частка ІТ-послуг у структурі всього експорту послуг у січні 2024 року склала 37,5%. Це на 3,8% менше, ніж торік.

«Український експорт ІТ-послуг за результатами усього минулого року скоротився на 8,5%. Показники січня найгірші за всі місяці від початку повномасштабного вторгнення росії. Відтак, падіння IT-індустрії продовжиться. При цьому Україна може втратити навіть більше ніж 8% експортної виручки послуг. Адже найважливіші питання для нормального функціонування IT-індустрії досі не вирішені. Мова йде про зрозумілий механізм бронювання ключових працівників та можливість виїзду за кордон для короткострокових бізнес-відряджень», – зауважує Степан Веселовський, CEO «Львівського ІТ Кластера».

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