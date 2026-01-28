Через корпоративний конфлікт команда Львівського ІТ Кластера залишає організацію

28 января 2026 г., 13:55

Після того, як з’явилася інформація, що наглядова рада Львівського ІТ Кластера звільнила CEO організації Степана Веселовського, була оприлюднена офіційна заява колективу про звільнення в повному складі. Конфлікт стався через права на торгівельні марки й зокрема конференцію IT Arena.

«За 13 років ми збудували найбільшу спільноту в Україні. Ми створювали сенси, реагували на виклики індустрії та масштабували проєкти до державного та міжнародного рівня. Ми прийшли сюди працювати для розвитку технологічної галузі, а не вести боротьбу з окремими компаніями чи людьми.

На жаль, звичний процес обговорень та дискусій з наглядовою радою щодо майбутнього кластера отримав новий виток і ми зіткнулися з баченням та діями, які суперечать нашим цінностям та амбіціям, а раптове винесення суб’єктивної думки однієї зі сторін в медійний простір, одномоментна емейл комунікація на команду та всіх учасників кластера і раптове повідомлення про відсторонення виконавчого директора має всі ознаки запланованої кампанії, спрямованої на дискредитацію та спроби досягнути цілей методом тиску.

Ми прийшли як команда, працювали як команда і йдемо далі як команда.

Ми залишаємо організації усі поточні проєкти, торгові марки та інші матеріальні та нематеріальні активи, які належать асоціації «Львівський Кластер Інформаційних Технологій та Бізнес-Послуг».

Щодо проєкту IT Arena. Його історія почалася з засновника – Степана Веселовського і всі успіхи 13-ти річної історії цього проєкту належать команді. Тому IT Arena відбудеться у визначені дати і у Львові, і у Варшаві.

Для нас це ніколи не було просто роботою. Це пристрасть, це амбіції, це спільна ідея. Ми йдемо, зберігаючи свою репутацію та бачення. Дякуємо кожному учаснику спільноти, хто був із нами всі ці роки.

Зовсім скоро ми поділимося новими планами. Далі буде.

Команда Львівського IT Кластера».

