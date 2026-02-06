Український експорт ІТ-послуг за 2025 рік збільшився на 3,3% та досяг 6,656 млрд дол.

6 февраля 2026 г., 17:25

За даними Національного банку України, експорт ІТ-послуг у грудні 2025 року виріс на 26,2% відносно листопада та досяг 685 млн дол. У річному зіставленні показник збільшився на 11,2%.

Загальний експорт ІТ-послуг за 2025 рік досяг 6,656 млрд дол., що на 210 млн дол. або +3,3% більше ніж у 2024 році. Водночас до показників 2022 року, коли експорт ІТ-послуг сягав 7,349 млрд дол. вочевидь ще далеко.

Найбільше з Україною минулого року співпрацювали: США (2,392 млрд дол.), Мальта (578 млн), Велика Британія (557 млн), Кіпр (480 млн), Ізраїль (264 млн).

В умовах війни значна кількість українських технологічних компаній зосередилась на створенні продуктів в напрямку Defense Tech: дрони, оптичні пристрої, РЕБи, роботизовані системи, захищений зв’язок тощо. Цей напрямок має чималий потенціал на перспективу.

