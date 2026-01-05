 
Експортна виручка ІТ-послуг у листопаді збільшилася на 4,4% відносно 2024 року

5 января 2026 г., 13:35

У листопаді 2025 року обсяг IT-експорту зменшився на 4,1% відносно попереднього місяця і становив 543 млн дол., за даними  Національного банка України. Економіці країни це принесло на 23 млн дол. менше у порівнянні з жовтнем. Водночас ці показники на 4,4% або ж 24 млн дол. вищі порівняно з листопадом 2024 року.

Загалом за 11 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала майже 6 млрд дол. Це на 2,4% більше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає 141 млн дол.

«На основі даних НБУ станом на 31 жовтня 2025 року, ми прогнозували річний обсяг експорту комп’ютерних послуг в межах 6,45-6,52 млрд дол. Однак наявна динаміка дає підстави говорити про потенціал до покращення прогнозу до близько 6,59 млрд дол.», – зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у листопаді 2025 року склала 1,3 млрд дол., що на 57 млн дол. або ж 4,2% менше порівняно з жовтнем.

