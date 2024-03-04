Vodafone вполовину знижує ціни на Інтернет речей для нових SIM-карток

4 марта 2024 г., 15:35

Задля підтримки українського бізнесу, оператор зв’язку Vodafone надає всім бізнес-клієнтам знижку 50% на IoT-тарифи. Клієнти, які активують нові SIM-картки протягом наступних двох місяців, зможуть протягом року з моменту підключення сплачувати за користування інтернетом речей вдвічі менше. Пропозиція щодо знижки діє для всіх юридичних осіб та ФОП до 30 квітня.

Важливою перевагою лінійки ІоТ-тарифів для бізнесу є підтримка всіх стандартів зв’язку (2G/3G/4G) в кожному тарифі. Тарифи мають покілобайтну тарифікацію. Таким чином, користувачі тарифів економлять, сплачуючи лише за використаний трафік. Тарифи мають збільшений об’єм хвилин на передачу даних Circuit Switched Data (CSD) мережі Vodafone та кількість SMS.

Vodafone надає послуги IoT з 2016 року. Наразі найбільше користувачів IoT-тарифів – серед підприємств фінансової галузі (банки) та сфери безпеки, логістичних компаній, постачальників електроенергії, води, газу та інших комунальних послуг.

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