 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Біткоїн все ближче до рекордного значення - вже 65 500 дол.

4 марта 2024 г., 13:35
0 
 
Як зазначає Reuters, у понеділок біткойн піднявся до дворічного максимуму, перевищивши позначку 65 000 доларів.

Ціна досягла сесійного максимуму в 65 537 дол. на початку дня в Європі. Востаннє вона зросла на 4% до $65 045.

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року біткоїн сягнув рекордної позначки у 68 999,99 дол.

Згідно з даними Reuters, цього року найбільша за ринковою вартістю криптовалюта зросла на 50%, і більша частина цього зростання припала на останні кілька тижнів. Це начебто було зумовлене різким збільшенням припливу коштів до біткоїн-фондів у США.

Спотові біржові біткоїн-фонди були схвалені в США на початку цього року. Їхній запуск відкрив шлях для нових великих інвесторів і знову розпалив ентузіазм та надав імпульс, що нагадує біг до рекордних рівнів у 2021 році.

«Потоки не вичерпуються, оскільки інвестори відчувають себе більш впевнено, чим вище ціна», - відзначив Маркус Тілен (Markus Thielen), керівник відділу досліджень криптоаналітичної компанії 10x Research.

Чисті потоки в 10 найбільших спотових біткоїн-фондів США досягли 2,17 млрд дол за минулий тиждень, причому більше половини з них надійшло в iShares Bitcoin Trust від BlackRock.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  