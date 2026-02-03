Наглядова рада Львівського ІТ Кластера інформує про конструктивне врегулювання конфлікту

3 февраля 2026 г., 14:25

29 січня відбулася зустріч між членами Наглядової ради на чолі з її головою, т.в.о. CEO Львівського ІТ Кластера Святославом Кавецьким та Степаном Веселовським. Зустріч була присвячена питанням передачі активів, документів та операційних процесів тимчасовому керівництву асоціації.

Як зазначається, сторонам вдалося досягти порозуміння щодо подальших кроків і домовитися про конструктивне та справедливе врегулювання ситуації. За результатами зустрічі сторони дійшли згоди, що активи та інфраструктура, необхідні для стабільної роботи, мають залишатись у розпорядженні кластера, включно з ТМ «IT Arena». На цей час розпочався процес передачі справ. Також Наглядова рада перебуває у комунікації з командою кластера для врегулювання ситуації.

Найближчим часом планується розпочати повну інвентаризацію активів та фінансових операцій Львівського ІТ Кластера, проведення внутрішнього розслідування та зовнішнього незалежного аудиту.

Паралельно йде робота над формуванням оновленої управлінської команди кластера для забезпечення безперервної роботи всіх напрямів організації.

