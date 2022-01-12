DC Link Partner Day: в непростые времена главное – команда

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Ежегодная партнерская конференция DC Link Partner Day по традиции стала площадкой для обмена информацией о рыночных тенденциях и важных продуктовых новинках, местом подведения итогов года минувшего и обсуждения планов на грядущий. Многие участники констатировали, что ввиду известных проблем с доступностью товара и логистикой, 2021 г. был непростым, между тем весьма продуктивным. А залогом успеха стали профессиональная команда и надежные партнеры.

Как и годом ранее, мероприятие DC Link Partner Day проходило в онлайн-формате, с учетом реалий жизни в условиях пандемии. Однако в этот раз виртуальное общение с коллегами и клиентами проходило два дня – первый был посвящен новым технологиям и стратегиям на IT-рынке, а второй – активно растущему направлению гейминга и киберспорта. Напомним, DC Link Group – мультиканальный дистрибьютор с собственным производством настольных ПК. Причем в последнем случае немалое внимание уделяется именно сборке мощных станций для геймеров под маркой ExpertPC. Компания сотрудничает со многими известными поставщиками комплектующих и постоянно расширяет портфель контрактов и ассортимент. В частности, партнерами нынешней конференции стали Acer, ASUS, HATOR, HyperX, Intel, Kingston, Lenovo, Microsoft, Ruijie и др.

Цифровая трансформация началась не вчера. Однако события последних лет значительно ускорили радикальные изменения в нашем образе жизни и стиле работы. Так или иначе эту тему затронули многие спикеры. В частности, Ляна Аванесян, сертифицированный тренер по продуктам Microsoft, представила презентацию с говорящим названием «Безопасный бизнес с Microsoft».

Тему актуальных решений для эффективной гибридной работы продолжил Евгений Чемерис, национальный тренер по продуктам Lenovo. Только он рассмотрел ее с точки зрения аппаратного обеспечения. Жизнь современного человека все больше смещается в онлайн – работа, обучение, покупки, досуг. Мобильные вычислительные устройства стали важной частью повседневности. Поэтому современная персональная техника должна быть универсальной и помогать в решении самых разных задач. Плюс это должны быть достаточно надежные и безопасные решения, поскольку теперь у многих офис дома, а то вовсе и где-то между ними.

Одним из трендов последнего времени стал растущий спрос на большие диагонали. Ведь с учетом реалий оптимальным вариантом для многих является компактный, продуктивный ноутбук с возможностью быстро подключить его к большому монитору на рабочем месте. По этой причине, в частности, Lenovo сейчас делает акцент на развитии линеек мониторов и моноблоков. Далее спикер уделил внимание особенностям и техническим возможностям таких устройств.

Достижениями Acer на рынке персональных компьютеров поделился Алексей Калиновский, бизнес-менеджер по корпоративным ноутбукам и десктопам. По его данным, в 2021 г. только в образовательной сфере Acer реализовал свыше 25 тыс. устройств, что делает вендора одним из лидеров в этом сегменте в Украине. Также реализованы довольно крупные проекты в госсекторе – «Министерство социальной политики» (1 тыс. устройств), «Минюст» (920 штук) и т.д. В сегменте потребительских моноблоков Acer в октябре (последний доступный отчет GfK на момент презентации) занял в Украине 13,7% рынка и вошел в пятерку лидеров.

Говоря о планах обновления линеек потребительских моноблоков на 2022 г. господин Калиновский отметил, что Acer старается дистанцироваться от low-end сегмента и предпочитает фокусироваться на работе в сегменте «средний плюс» – чтобы иметь возможность предложить потребителям качественные устройства, а партнерам – достойный заработок.

В целом, несмотря на периодически проблемы с дефицитом то одних, то других компонентов, Acer реализовал в 2021 г. в корпоративном сегменте и в моноблоках вдвое больше устройств, чем ранее. И хотя на сегодня потребительские моноблоки составляют лишь небольшую часть продаж в Украине, в обозримой перспективе, по мнению спикера, данный сегмент будет расти, и за него будет идти борьба между вендорами. Поскольку в Европе такая тенденция уже наблюдается. Продолжит расти и образовательный сегмент. В 2021 г. он составил около 70-80 тыс. устройств. Какие-то бюджеты будут и в корпоративном сегменте. Поэтому надо пользоваться возможностью.

Сердцем любого вычислительного устройства является процессор. Рассказу о текущем состоянии дел и перспективных продуктах лидера этой индустрии посвятил презентацию Дмитрий Матчин, менеджер по работе с ключевыми партнерами Intel. Впрочем, интересы этой корпорации уже достаточно давно простираются далеко за пределы собственно производства микропроцессоров. В настоящее время основными стратегическими направлениями развития для нее являются: искусственный интеллект, периферийные вычисления и 5G, повышение производительности облачных приложений и лучший опыт на всем пространстве от облака до конечного устройства.

Новый эксклюзив в дистрибьюторском портфеле DC Link Group, продукцию крупного китайского поставщика сетевого оборудования Ruijie Networks, представил Евгений Глемботцкий, руководитель дивизиона сетевого оборудования и систем безопасности.

По его словам, в 2020 г. глобальный рынок корпоративного сетевого оборудования ощутимо просел (до 48,5 млрд. долл., по оценкам Dell’Oro), но уже в 2021 г. он снова начал расти и ожидается, что по итогам года его объем достигнет 54 млрд. долл. По крайней мере, с января по июнь рост составил 10% в годовом сопоставлении. В целом же на ближайшие пять лет аналитики прогнозируют рост на уровне 7-8% в год. При этом крупнейшие сегменты – коммутаторов и сетевой безопасности. Последний растет особенно стремительно, в том числе и в Украине – на 25-30% в год.

Что касается рынка беспроводных устройств, ожидается, что уже в 2021 г. объем этого сегмента превысит 11 млрд. долл., а в 2026 г., благодаря росту на 17-18% в год, достигнет 25 млрд. долл. Тут главный тренд – переход пользователей на Wi-Fi 6 – в корпоративном сегменте такие продукты составляют уже половину продаж, а в потребительском – до 20%. По оценкам DC Link, в Украине ситуация схожая. Разве что в конечные потребители пока проявляют меньше интереса к оборудованию стандарта IEEE 802.11ax.

Что касается Ruijie Networks, в 2019 г. компания впервые появилась в квадранте Garner решений для инфраструктуры доступа в проводных и беспроводных локальных сетях. Среди отличительных особенностей аналитики называют агрессивную ценовую политику, особенно в сегменте SMB, и хорошую интеграцию в облако. Последнее, по словам спикера, в настоящее время – один из ключевых технологических трендов в сетевом оборудовании. Ruijie предлагает клиентам бесплатное облачное решение без каких-либо лицензионных отчислений и независимо от количества устройств, которое обеспечивает создание самоорганизующихся сетей, их мониторинг и диагностику, поддерживает простое управление коммутаторами и маршрутизаторами этого производителя, буквально посредством обычного смартфона.

Согласно оценкам IDC, в 4 квартале 2020 г. компания Ruijie признана лидером домашнего рынка Ethernet-коммутаторов, как в целом с долей свыше 42%, так и в сегменте решений для центров обработки данных. По части продуктов Wi-Fi 6 для корпоративных заказчиков производитель лидировал на родном рынке в 2019-2020 гг. В последнем квартале 2020 г. было отгружено свыше 700 тыс. устройств, а доля рынка составила 39%.

Продуктовая стратегия компании предусматривает работу под двумя торговыми марками – Ruijie с фокусом на корпоративные решения и Reyee – более доступные решения для клиентов SMB и SOHO. Портфель вендора включает контролеры беспроводных точек доступа, облачные сервисы, мобильные приложения, коммутаторы второго и третьего уровня, различные виды беспроводных точек доступа, шлюзы безопасности и т.д. Решения компании используют многие крупные технологические компании Китая – поисковик Baidu, платформа электронной коммерции Alibaba, оператор сотовой связи China Mobile, Tencent, Qihoo 360 и др.

Частная американская компания Kingston Technology в 2021 г. побила собственный рекорд и вышла на производство 2 млн. единиц продукции в день, сообщил Дмитрий Романенко, региональный менеджер по развитию бизнеса Kingston в Украине и странах СНГ. Количество SMT-линий было увеличено до 63 на 7 фабриках, а поставки расширены до 175 стран мира. Напомним, основанная в 1987 г. компания с момента создания специализируется на выпуске различных решений памяти, как под собственными торговыми марками, так и по OEM-контрактам.

Уже многие годы Kingston сохраняет безоговорочное мировое лидерство (с долей 78% в 2020 г.) в области выпуска модулей памяти среди так называемых неполупроводниковых компаний. В сегменте твердотельных накопителей Kingston в первом полугодии заняла первое место с долей 24,6% в потребительских SSD, и стала №2 с долей 17% на рынке SSD в целом. По USB-накопителям она также вторая с долей 17,7% и третья по картам памяти с долей 12%.

В Украине по итогам работы за 9 месяцев 2021 г. компания признана №1 в сегменте DRAM с долей без малого 36% (в 2020 г. было 33%). Также Kingston лидирует в нашей стране в продажах SSD с долей 27% и Flash (карты памяти + USB), занимая четверть рынка. Кроме того, недавно производитель первым в Украине и одним из первых в мире начала поставки модулей DDR5. Что, надо полагать, позволит ему укрепить свое лидерство.

Громким событием уходящего года, безусловно, стала продажа Kingston успешного бренда игровых аксессуаров HyperX компании Hewlett Packard. Под этой маркой последние шесть лет выпускались не только скоростная память и накопители для геймеров, но и периферия (гарнитуры, клавиатуры, мыши, микрофоны и т.д.). Между тем, данная продуктовая линейка значительно выбивалась из основной специализации Kingston, вся логистика которой выстроена вокруг модулей памяти. Поэтому, по словам Романенко, менеджментом было принято решение продать направление аксессуаров другой компании, которая сможет обеспечить его дальнейшее развитие.

В тоже время, Kingston сохранила за собой право эксклюзивно выпускать комплектующие для геймеров – память, SSD и флеш-накопители. Однако теперь вся эта продукция будет продаваться под брендом Kingston Fury. Стоить напомнить, что компания с 2014 г. выпускала под маркой Fury популярную линейку продуктов памяти. Теперь же она стала полноценным игровым брендом. В связи с этим ряд марок также претерпели изменения. Память HyperX выпускается под маркой Kingston Fury. Продукты HyperX Fury стали Kingston Fury Beast, HyperX Predator переименованы в Kingston Fury Renegade и т.д.

К слову, интересные цифры привел в своем выступлении Виктор Самойлов, менеджер по развитию бизнеса HyperX. Интеграция компании с Hewlett Packard, изменение и отладка процессов идут своим чередом. Между тем, в 2021 г. HyperX преодолела знаковую отметку в 20 млн отгруженных гарнитур (за все время выпуска), свыше 1 млн. клавиатур и 1 млн. микрофонов. Причем последний сегмент растет довольно динамично и уже сегодня в Украине, например, на четыре проданные гарнитуры (самая популярная категория) приходится один реализованный микрофон. Это впечатляющий результат, учитывая, что микрофоны данной марки появились на нашем рынке чуть более года назад, да и ассортимент пока сравнительно невелик. Тем не менее, у компании довольно амбициозные планы, как с точки зрения обновление текущих продуктовых линеек, так и запуска новых направлений.

Материнским платам ASUS на базе новейшего чипсета Z690 посвятила свою презентацию Ирина Руденко, специалист по техническому PR киевского офиса компании. Она начала свое выступление со слов: «Уходящий год был довольно непростой. И дело не только в Covid-19 и связанных с ним разного рода ограничениях. Были и другие сложности. Мы столкнулись с существенным подорожанием международной логистики и усложнением соответствующих процессов. Имел место дефицит чипов, процессоров и т.п. Однако вопреки всем этим сложностям мы продолжаем расти и развиваться, благодаря плодотворному сотрудничеству с нашими партнерами. За что мы им искренне признательны».

Возвращаясь к материнским платам, продуктовая линейка ASUS традиционно делится на несколько семейств, каждое из которых имеет свою целевую аудиторию и соответствующие особенности. Так, продукция марки ROG создана для энтузиастов киберспорта и предлагает им максимальные возможности; TUF Gaming ориентирована на умеренных геймеров, играющих время от времени (это более универсальные решения); ProArt – для создателей визуального контента; в свою очередь Prime – основа для продуктивного надежного современного ПК. Соответственно с выходом новых процессоров и чипсета от Intel линейка материнских плат ASUS пополнится новыми моделями, которые позволят выжать максимум из этих технологий и даже обеспечить задел на будущее.

Роль игрового ПК в развитии гейминга раскрыл Артур Сорока, продакт менеджер направления Game бренда ExpertPC. По его данным, на сегодня этот бренд является одним из лидеров по количеству проданных игровых компьютеров на украинском рынке. Начавшись как возможность скоротать досуг, сегодня киберспорт является отдельной субкультурой, получившей благодаря интернету мощный импульс развития. Геймеры – огромная аудитория, которая увеличивается примерно на 20% в год. Современные игровые чемпионаты собирают болельщиков не меньше, чем футбольные матчи. Призовой фонд крупнейших состязаний достигает десятков миллионов долларов, а видеотрансляции смотрят миллионы зрителей.

ExpertPC активно сотрудничает с профильными организациями и киберклубами, помогая оснастить всем необходимым украинских геймеров, которые, к слову, неплохо зарекомендовали себя на мировом уровне.

По словам спикера, ExpertPC собирает ПК на базе топовых комплектующих от известных мировых производителей. При этом благодаря прямым дистрибьюторским контрактам, компания имеет ранний доступ к новинкам и дефицитным компонентам. Также к услугам клиентов сертифицированное по международным стандартам производство, профессиональная сборка, тщательное многоуровневое тестирование каждого ПК, персонализация внешнего вида, три года гарантии с горячей заменой комплектующих и свободный апгрейд без ее потери, а также сеть авторизованных сервисных центров по всей Украине.

Презентацию под названием «Особенности и преимущества локального бренда на рынке продуктов для геймеров» представил Олег Мороз, СЕО Eletek. По его словам, бренд HATOR основан в 2018 г. и главной его целью было предложить потребителям максимально привлекательное соотношение цена\качество. Поэтому изначально выбрали путь ODM-контрактов вместо распространенного сотрудничества с ОЕМ-поставщиками. Разница в том, что HATOR выбирают референтные продукты, но осуществляют более глубокую их модернизацию, как с точки зрения возможностей, так и внешнего вида. Это дает возможность более гибко отвечать на запросы украинского рынка и точнее позиционировать продукты по цене.

Похоже, выбранный подход дает свои плоды и в уходящем году компании удалось добиться практически трехкратного роста объемов продаж, а многие продукты для геймеров марки Hator находятся в топе продаж в свои категориях в Украине. Со ссылкой на выкладки аналитиков GfK, спикер сообщил, что по состоянию на октябрь HATOR лидировал в сегменте игровых клавиатур с долей 19%, занимал 8,9% в гарнитурах и 3,3% в мышах, а также 15% в игровых креслах (собственные оценки). Две клавиатуры и три гарнитуры вышли в лидеры рейтингов в своих категориях по итогам октября.

По результатам 10 месяцев HATOR ворвался в Топ-3 рынка игровых аксессуаров, уступая лишь HyperX и Razer. Интересно, что Топ-6 брендов занимают почти 70% рынка в деньгах – рынок укрупняется. Причем лидеры рынка ведут себя довольно агрессивно с точки зрения ценовой политики. Так что, по всей видимости, доля ключевых игроков продолжит расти. Интересно, что по оценкам главы Eletek, по итогам 2021 г. украинский рынок игровых аксессуаров (периферия, мебель и стриминг) должен перевались отметку в 1 млрд. грн. в розничных ценах.

В продвижении продукции делается ставка на бренд-зоны в магазинах трех крупнейших сетей электроники, активное сотрудничество с компьютерными клубами страны и лидерами мнения. Кроме того, большое внимание уделяется клиент-ориентированному сервису. Компания предпочитает по максимуму исключить взаимодействие конечного потребителя с работниками точек продаж по части сервиса и переводить такие контакты на собственных специалистов, будь то вопросы подключения, настройки ПО или технического обслуживания.

Кроме того, важным трендом на рынке игровой периферии является кастомизация. Поэтому летом HATOR запустил собственную коллекцию NFT и на 2022 г. также планирует несколько новых проектов. Это помимо общего развития ассортимента, расширения представленности продукции и укрепления рыночных позиций.

Ситуации на рынке ноутбуков посвятил свою презентацию Виктор Шматко, channel менеджер Acer. По его данным, вендор производит и отгружает в год около 13 млн. ноутбуков. И это несмотря на общую ситуацию в индустрии: глобальный дефицит компонентов, нечеткие сроки отгрузок, сложности с логистикой, нестабильную динамику спроса.

Украинский рынок ноутбуков за 10 месяцев минувшего года в штуках практически повторил результат 2020 г. – 412 тыс. единиц, в то время как в деньгах его объем вырос до 323 млн. долл., что на 67 млн больше аналогичного периода прошлого года. Средняя цена на протяжении 2021 г. стабилизировалась на уровне 785 долл. При условии лучшего наличия товара в среднем и дешевом сегментах показатели были бы еще выше. Можно уверенно говорить, что «Черная пятница» состоялась. Так рост продаж 47 недели относительно 2020 г. составил 15%, а ноябрь в целом показал рост более 20%.

Стабильно растущие сегменты – игровые и ультратонкие ноутбуки, вместе они составляют уже 60% рынка. Каждый из них прирастает год к году от 30 до 50% на протяжении последних трех лет.

Доля Acer на украинском рынке ноутбуков стабильно растет и, по данным GfK, удвоилась с 9,9 в 2016 г. до 18% в 2021 г. За 10 месяцев уходящего года компания реализовала в нашей стране свыше 74 тыс. ноутбуков. Историческое событие – достигли абсолютного первого места по продажам в июне, с долей 22%.

Продажи ультратонких ноутбуков в Украине ежегодно увеличиваются примерно на 50%. На сегодня их доля составляет 34%. На протяжении последних трех лет Acer держит тут лидерство с долей от 31 до 24% (окончательные результаты 2021 г. пока не подведены).

Доля игровых лэптопов в общих продажах ноутбуков в нашей стране составляет 27% в штуках и 36% в деньгах. При этом Acer стабильно занимает около четверти сегмента вот уже на протяжении пяти лет.

Модельный ряд ноутбуков Acer отличается широким выбором устройств для любых задач. В каждом сегменте представлены по несколько серий с разным набором характеристик. Так, к примеру, флагман ультратонких ноутбуков серия Swift показала продажи в Украине свыше 13 тыс. шт. за 10 месяцев. Гейминг представлен тремя брендами (Predator, Nitro и Aspire 7). Наиболее востребованная линейка Nitro – с января по октябрь таких устройств реализовано почти 19 тыс. шт. В 2020 и 2021 гг. вендор представил две новые серии: ConceptD – решения для творческих людей и профессий (дизайнеры, архитекторы, работа с графикой) и Enduro – защищенные ноутбуки с разной степенью выносливости, для работы практически в любой среде.

Помимо насыщенной программы выступлений вниманию участников DC Link Partner Day 2021 были предложены викторины с ценными призами от партнеров конференции. Желающие ознакомиться с презентациями спикеров, могут сделать это на сайте мероприятия.

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