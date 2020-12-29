Ведущим игрокам приготовиться

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Крупный IT-дистрибьютор Украины, компания DC Link Group, провела онлайн-конференцию для партнеров. В рамках виртуального мероприятия DC Link Partner Day специалисты обсуждали вызовы и возможности для ИТ-индустрии в современных условиях.

С приветственным словом выступил Евгений Толчинин-Бурунский, коммерческий директор DC Link Group. Он отметил, что уходящий 2020-й стал годом тяжелых испытаний и трансформаций. Между тем, пандемия лишний раз показала, насколько важную роль в жизни человечества сегодня играют информационные технологии. Бизнесу пришлось очень непросто. Однако именно ИТ стали для многих компаний спасательным кругом, позволившим выжить и продолжить развитие. Для этого пришлось в предельно сжатые сроки проводить множество изменений. Но те, кто выбрал правильную стратегию, смогли сохранить бизнес.

Не стала исключением и DC Link Group. Компания, как и многие, столкнулась с серьезными вызовами. Однако сумела перегруппироваться и принять верный вектор на развитие. Бизнес активно расширялся, результатом чего стал рост показателей по итогам года. По мнению выступающего, это доказало, что нужно верить в свои силы и не бояться проводить изменения, даже в самые сложные времена.

Детальнее о составляющих успеха и партнерской экосистеме рассказала Виталина Боднарюк, бренд-менеджер DC Link Group. Она отметила, что несколько лет назад компания взяла курс на активную поддержку партнеров и клиентов, начала развивать логистический центр, расширять ассортимент, внедрять инновации в бизнес-процессы. Именно это и дало возможность выжить в сложный период.

В условиях пандемии все были вынуждены максимально переводить свои бизнес-процессы в онлайн. Это в любом случае непростой, длительный и затратный процесс. Сложнее всех пришлось тем, кто только стал на путь цифровизации. DC Link со своей стороны готов подставить плечо и по возможности упростить партнерам онлайн взаимодействие.

На сегодня в продуктовом портфеле DC Link уже 37 контрактов с вендорами и более 20 тыс. торговых наименований. И дистрибьютор не думает сбавлять темпы. DC Link Group располагает сегодня пятью филиалами в разных регионах страны. Причем три из них имеют складские комплексы. Крупнейший из них — производственно-логистический центр в Харькове.

Ну и, конечно же, собственное произодство — бренд ExpertPC, о котором рассказывал Денис Яковлев, руководитель производства. Компания выпускает ежемесячно около 2 тыс. систем разной сложности и модификаций, предлагая широкий ассортимент сбалансированных типовых моделей, а также сборку под заказ. Для удобства клиентов на сайте DC Link имеется специальный конструктор. Доступна также опция брендирования компьютера — логотипом партнера, либо изображением по желанию заказчика.

Особую гордость компании представляет линейка производительных решений для геймеров и профессиональные студии для стриминга. По словам Дениса Яковлева, многие украинские киберспортсмены используют ExpertPC. К услугам взыскательных клиентов сертифицированное производство, три этапа тестирования каждой системы, сервис и гарантия, простой апгрейд и склад комплектующих от ведущих мировых производителей. Прямые контракты с вендорами открывают доступ к передовым разработкам, включая последние новинки.

Участники DC Link Partner Day получили уникальную возможность познакомиться с актуальными рыночными и технологическими трендами ИТ-индустрии из первых рук. Ведь представители таких вендоров, как Asus, Intel, Kingston и Zyxel, находились на связи со студией из разных городов и даже стран.

С обзора ситуации на рынке персональных компьютеров начал выступление Дмитрий Матчин, менеджер по работе с ключевыми партнерами Intel. Так, по мнению аналитиков IDC, несмотря на все сложности, по итогам 2020 г. глобальные поставки ПК вырастут на 11,2% и превысят 290 млн. штук. При этом сегмент ноутбуков увеличится на 26,4% до 216 млн. штук, а настольных ПК — напротив, сократится на 17% до 76 млн. штук. Рынок планшетов также вырастет — на 10% до 159 млн. штук. Ожидается, что в 2021 г. эта тенденция сохранится, и рынок ПК также продемонстрирует рост в годовом сопоставлении. Однако затем, в 2022 г. аналитики прогнозируют спад с постепенным восстановлением после. В результате чего даже в 2024 г. показатели будут скромнее, чем в 2020 г.

Что касается самой корпорации Intel, на сегодня приоритетными для нее являются четыре направления развития: системы автономного вождения, мобильные сети 5G, искусственный интеллект и виртуальные миры. Здесь сосредоточены немалые инженерные и финансовые ресурсы. За последний год компанией были куплены несколько нишевых компаний, изменился логотип и партнерская программа. Чтобы точнее отражать значительно расширившийся круг интересов Intel, теперь в дополнение к традиционным уровням партнерства она также предложит роли и специализации.

Также спикер анонсировал следующее, 11-е поколение процессоров Intel Core, которые должны выйти в 2021 г. Основанные на новой микроархитектуре Cypress Cove они, как ожидается, смогут предложить двузначный прирост инструкций за такт (IPC) по сравнению с предыдущим поколением, более производительную графику Intel UHD с возможностями архитектуры Intel Xe Graphics, новые возможности разгона ПК, повышенную эффективность обработки видео и другие технологии. Все для геймеров, энтузиастов и создателей контента.

Далее слово взял Дмитрий Романенко, региональный менеджер по развитию бизнеса Kingston в Украине и СНГ. Он напомнил, что эта частная американская компания была основана в 1987 г. и специализируется на разработке и производстве различных модулей памяти, накопителей и решений для хранения данных. Сегодня корпорация Kingston Technology развивает шесть основных направлений деятельности — это DRAM и NAND, gaming и embedded решения, тестировочные сервисы и OEM/ODM продукты. Каждому из них докладчик с коллегами уделили немало времени.

Мы же акцентируем внимание на интересной рыночной статистике. Так, согласно приведенным данным из августовского отчета TrendForce, по итогам 2019 г. Kingston уверенно лидировал на мировом рынке модулей памяти DRAM, с долей более 80% общего его объема в штуках, что соответствует 12,9 млрд. долл. Ближайшему конкуренту принадлежит менее 3%. Впрочем, тут важно отметить, что речь идет о поставках продукции как под собственной маркой, так по OEM/ODM контрактам.

Глобальный рынок SSD, по данным последнего отчета TrendFocus, за три квартала 2020 г. вырос на 1,5% в годовом сопоставлении и составил около 83 млн. единиц. При этом Kingston принадлежит первое место с долей 20% — по продажам в канал (по сути, конечным потребителям) и третье с долей 11% рынка SSD в целом (тут учитываются ОЕМ-поставки, серверные модели для ЦОД и т.д.).

На рынке USB flash-накопителей Kingston занимает второе место в мире с долей 12%, по оценкам OMDIA, а по картам памяти — третье с долей 6%.

Что касается Украины, тут, по оценкам аналитиков, Kingston, занимая треть рынка, уверенно лидирует как в сегменте DRAM, так и в SSD. В сегменте USB flash-накопителей Kingston принадлежит итого больше — 37%. К слову, по данным Дмитрия Романенко, ведущим поставщиком решений Kingston в нашей стране является компания DC Link.

Специалист по техническому PR компании ASUS, Ирина Руденко, в своей презентации рассказала о производительных решениях для геймеров, выпускаемых под брендом Republic of Gamers и серии ASUS TUF Gaming. В частности, внимание было уделено технологиям с применением искусственного интеллекта, используемых в новейших материнских платах B550 и Z490. Современные тенденции развития видеоигр и повышение требований к производительности комплектующих для ПК были продемонстрированы за счет технологий, реализованных в новейших видеокартах Nvidia 30 серии и AMD Radeon 6000 серии, а также первому в мире игровому монитору ROG Swift PG259QN с частотой обновления экрана 360 Гц, IPS-матрицей со скоростью отклика 1 мс и поддержкой передовой технологии Nvidia REFLEX.

Второй частью презентации ASUS стала демонстрация идеи создания полноценной геймерской экосистемы. Были рассмотрены самые актуальные новинки игровой периферии и комплектующих ПК ASUS TUF Gaming и Republic of Gamers. Отдельное внимание было уделено сетевому оборудованию с использованием новейших стандартов подключения по Wi-Fi 6 для максимального раскрытия возможностей игрового ПК в онлайн играх.

Сетевые и защитные решения Zyxel Networks для малого и среднего бизнеса представил Олег Морозов, менеджер по работе с клиентами. Тайваньская компания имеет 30 лет опыта в сетевых технологиях. За это время ею было реализовано свыше 100 млн. устройств. Производитель представлен в 150 странах мира, а ее клиентами являются более 700 тыс. компаний. При этом по итогам 2019 г., к примеру, 56% продаж пришлось на регион EMEA, 27% — на Северную Америку и 13% на регион АРАС.

Продуктовый портфель вендора включает широкий спектр решений — от провайдерских до домашних. Также сравнительно недавно освоен выпуск устройств для усиления сигнала сотовой связи.

Далее спикер вкратце рассмотрел актуальные модели по пяти основным продуктовым группам решений для бизнеса — устройства для информационной безопасности, решения для сетей Wi-Fi, коммутаторы LAN, шлюзы и решения доступа, решения для управления сетью.

Отдельное внимание было уделено преимуществам облачного решения Nebula Control Center для быстрого развертывания, мониторинга и управления сетью организации. Рассказывая о возможностях и новом интерфейсе данного продукта, спикер акцентировал внимание на том, что в облако передается только трафик управления и логи, никакая конфиденциальная информация при этом периметр корпоративной сети не пересекает. То есть решение обеспечивает высокий уровень безопасности, что подтверждено множеством отраслевых сертификатов.

Помимо содержательных презентаций вниманию участников первой виртуальной конференции DC Link Partner Day были также предложены розыгрыши множества ценных призов от организатора и партнеров форума. Так что за исключением радости личного общения фактически это было вполне традиционное и абсолютно полноценное для своего формата мероприятие. Что стало наглядной демонстрацией общей идеи форума — любой кризис создает не только проблемы, но и возможности. Главное суметь ими воспользоваться и обратить ситуацию во благо себе и своим бизнес-партнерам.

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