Які виклики постали перед ІТ-компаніями з початком війни?

0

Tweet

Серію публікацій про становище, в якому опинилися вітчизняні IT-компанії, продовжує розповідь про учасників ланцюжка постачання апаратного забезпечення – вендори, дистриб'ютори, інтегратори.

Валерій Базиленко

директор з розвитку бізнесу компанії ASUS в Україні

Основні зміни з 24 лютого стосуються практично повного переходу на віддалену форму роботи всіх працівників офісу, оскільки частина колективу, особливо жінки, були вимушені покинути свої домівки й переміститись у більш безпечні області України або за кордон. Базові функції представництва – це в першу чергу комунікація з партнерами, тому з урахуванням досвіду віддаленої роботи, отриманого під час «ковідних» локдаунів, організувати таку роботу не було складним завданням. Маючи доступ до інтернету та будь-який сучасний гаджет, співробітник може організувати робоче місце деінде.

За рішенням керівництва компанії за кожним співробітником збережено робоче місце та заробітна плата, компанія також запропонувала допомогу, при необхідності, у працевлаштуванні переміщених осіб в європейських офісах компанії.

Усі зобов’язання перед співробітниками й партнерами виконувались та виконуються, можливо за винятком постачання нових партій товару, оскільки, логістичні та фінансові ланцюжки на території нашої країни були перервані з початком російської агресії.

Основний пріоритет керівництва локального офісу – це безпека персоналу та організація роботи в умовах воєнного стану, коли кожен працівник, так чи інакше, залучений на допомогу країні, хто в лавах ЗСУ, хто в територіальній обороні, а хто допомагає у волонтерській справі – перемога це наша спільна справа.

З урахуванням ситуації, в якій опинилась країна, шоку та невизначеності перших тижнів війни, постала необхідність оцінити, хто з партнерів на різних рівнях ланцюжка дистрибуції має можливість працювати, чи є попит на продукцію, на які групи товарів, та в яких кількостях, порахувати та взяти на облік збитки компанії та партнерів, пристосувати схеми постачання продукції та фінансових потоків до нових умов співпраці.

З перших тижнів воєнного стану, звичайно, ринок миттєво зупинився. Задача забезпечення власної безпеки та збереження активів посунула питання комерції на другий план. Постачання певних груп товарів здійснювалося лише для цілей оборони та підтримки армії. В останні 4-5 тижнів є розуміння, що війна насправді не знищила ринок повністю, принаймні, за певними товарами, і населення має потребу та ресурси для придбання, наприклад, гаджетів.

Майже всі клієнти відновлюють роботу за можливості, і це реальний позитив, адже це підтримка робочих місць і можливість виплачувати заробітну плату для підтримки людей в тяжкий час.

Якщо говорити, наприклад, про ноутбуки, то певні товарні запаси на складах дистриб’юторів присутні, і з урахуванням поточного попиту складські запаси можуть закрити потребу декількох місяців. Далі необхідно відновлювати логістичні ланцюжки, що порушено війною, та обговорювати зміни фінансових схем взаєморозрахунків, оскільки ситуація вимагає нових умов співпраці.

Звичайно, заплановані фінансові показники не будуть виконаними на усіх рівнях ланцюжка постачання у силу об’єктивних причин.

Але, здається, керівники всіх компаній партнерів це добре усвідомлюють і загальні цілі перемоги для кожного українця та персональні задачі збереження бізнесу превалюють над комерційною складовою бізнесу.

З груп товарів, що знаходяться у нашій зоні відповідальності, найбільш динамічним є ринок ноутбуків. Ми не можемо сказати, що дефіцит на цей момент присутній, але можна впевнено говорити, що складські залишки не збалансовано до ринкового попиту. І це цілком зрозуміло, оскільки, нові поставки відсутні протягом кількох місяців. Дефіцит у першу чергу буде відчутним у найнижчих цінових сегментах певних категорій, наприклад, для звичайних лептопів та ігрових ноутбуків.

Звичайно, для задоволення потреб ринку ми разом із нашими дистриб’юторами намагаємося відновити постачання продукції до України.

І досить позитивним є те, що комп’ютерна техніка входить до списку товарів критичного імпорту.

Ми точно будемо продовжувати працювати за будь-якої можливості, спробуємо зберегти всі наявні робочі місця, бути корисними нашим партнерам і працювати над задоволенням попиту кінцевого споживача до нашої продукції.

За необхідності мобілізації співробітників, будемо перерозподіляти завдання між нашим персоналом всередині компанії.

Звичайно, маємо надію на швидшу перемогу України, повернення до мирного життя та відбудову усього зруйнованого.

Усе буде Україна!

Карліс Луцс

регіональний менеджер з розвитку бізнесу компанії QNAP у Балтиці та СНД

Оскільки я відповідаю за розвиток бренду не лише в Україні, а й у 11 інших країнах колишнього Радянського Союзу – можу сказати, що з 24 лютого приблизно до 10 березня спостерігалася практично абсолютна тиша. Люди в Балтії, Грузії, Азербайджані та інших країнах буквально застигли. Але згодом спілкування поступово відновлювалося – і ми всі ніби стали ближчими один до одного.

Зараз у пріоритеті побудова логістичних шляхів до Києва – в першу чергу, для постачання замін для гарантійних випадків, що накопичилися. Раніше ми мали змогу доставляти заміну прямими авіарейсами з Європи до Борисполя – це дозволяло заощаджувати тижні.

Ми мали дуже успішний старт цього року – до кінця лютого ми вже встигли виконати плани на весь перший квартал. Але через набрані обороти наші дистрибутори зіткнулися з воєнним становищем зі значними складськими запасами. На другий квартал в Україні, зрозуміло, жодних планів щодо продажу немає – працюємо case-by-case, намагаємося знайти можливості допомогти чим можемо своїм дистриб'юторам та партнерам.

Зараз ми не плануємо змінювати нашу будову дистриб'юторського каналу. Уважно спостерігатимемо за ситуацією. Але нашим пріоритетом залишається ведення роботи з найбільшими українськими дистрибуторами, а також тісна робота з кількома ключовими партнерами другого рівня.

Глобально ми зіткнулися з великою проблемою доступності різних процесорів Intel. Ми завжди могли запропонувати своїм клієнтам найширший асортимент моделей NAS. Але сьогодні нам довелося прибрати деякі з них із продуктової лінійки – поки що ми самі не знаємо, на скільки кварталів нам довелося запровадити ці зміни.

Надія Омельченко

віцепрезидентка компанії «ІТ-Інтегратор»

Після початку війни ми були сконцентровані на тому, щоби відновити свою оперативну діяльність та продовжувати функціонувати. Звісно, наразі це пріоритетна задача. Лише таким чином ми можемо підтримати безперервність функціонування інфраструктури країни та зробити свій внесок у справу перемоги. Більшість команди «ІТ-Інтегратор» змогла відновити всі основні робочі процеси. Ми забезпечили транспортування складів з Києва до Львова. Наразі ми маємо доступ до консолідованих складів не лише нашої компанії, але й складів дистриб'юторів та партнерів, та готові надавати посильну допомогу у постачаннях ІТ- та радіообладнання різних вендорів.

Компанія працює в майже штатному режимі. Наші департамент підтримки продажів та департамент логістики та закупівель працюють віддалено, шукають необхідне нашим клієнтам обладнання по всій Європі. Відділ казначейства забезпечує виплати заробітних плат. Податки на прибуток, ПДВ та інші зарплатні податки ми сплатили своєчасно та в повному обсязі. Більша частина людей працює дистанційно.

Що нам вдалося зробити за останній час:

Відновили повноцінну роботу ІТ-сервісів. Сьогодні наш головний офіс знаходиться у Львові, де ми незадовго до початку військових дій запустили резервний офіс та технічний майданчик, щоби мати змогу підтримувати IT-системи наших клієнтів у випадку форс-мажору;

Надаємо консультації з кібербезпеки, допомагаємо нашим замовникам у проєктах з кібербезпеки, підготували безплатні продукти з кібербезпеки для корпоративних клієнтів. Створена та працює окрема спільна група з кіберзахисту;

Надаємо допомогу українській армії;

Запускаємо роботу фонду для підтримки сімей співробітників, які потребують медичної або гуманітарної допомоги;

Закликаємо вендорів та іноземних партнерів припинити оперативну діяльність у рф та білорусі та всі замовлення компаній Cisco, Motorola, Dell оперативно спрямувати в Україну – просимо ці компанії надати Україні безумовний пріоритет у закупівлі та отриманні IT-обладнання зі складів найближчих європейських країн – Польщі, Чехії, Румунії, Угорщини. В тому числі тих замовлень, що були зарезервовані для постачання у росію;

Продовжуємо пошук можливостей для евакуації та забезпечуємо підтримку колегам, які евакуюються в Західні регіони України;

Частка співробітників присвячують себе волонтерству, здають кров, допомагають збирати кошти на потреби армії – так наш департамент логістики та закупівель активно допомагає в логістиці фонду «Повернися живим».

Основні компанії на нашому ринку не працюють. Ми зараз приходимо до розуміння того, як нам вижити у поточній ситуації плюс допомогти армії. З одного боку, це буде дуже складно, з іншого – конкуренції зараз у нас по суті немає. Якщо ми вистоїмо, як і країна загалом, і ми в це віримо, то все буде добре. Які клієнти у нас будуть пріоритетними найближчим часом:

Банки – їм необхідно забезпечити функціонування за умов воєнного часу; Продуктовий та аптечний рітейл працюють, компаніям потрібно забезпечувати роботу магазинів та торгових точок; Провайдери та оператори зв'язку; Міжнародні організації – фінансові донори.

Що матиме попит найближчим часом:

Все, що потрібно для зв'язку – радіостанції, мережевий, супутниковий зв'язок та інтернет; Все, що потрібно для забезпечення безперебійним живленням – джерела живлення, дизель-генератори; Обчислювальні потужності, ПК, ноутбуки, техпідтримка.

Анжеліка Рубєжова,

директорка компанії ELKO Ukraine

Наша компанія вже два місяці як відновила свою роботу. Частина співробітників знаходиться у різних куточках Західної України та за кордоном, але це не шкодить якості обслуговування наших партнерів – дається взнаки практика віддаленої роботи під час ковіду.

Я та половина співробітників весь цей час знаходимось у Києві, склад ми не переміщали на Західну Україну, тому швидко вдалось відновити всі бізнес-процеси.

Ми відновили доставляння товару по Києву та у регіони України, які наразі працюють.

Компанія зберігає всі робочі місця та виконує зобов’язання перед своїми працівниками.

З боку постачальників є розуміння нашої ситуації – домовляємося про реструктуризацію заборгованості, оскільки вона дзеркально відбиває заборгованість наших партнерів, оплату якої ми очікуємо. Наразі великі роздрібні мережі мають важкі фінансові збитки внаслідок втрати складів та магазинів у містах, де відбувались бойові дії. Тому вони не можуть розраховуватись за товари, придбані у нас до 24 лютого. Це створює нам певні труднощі, що впливають на розрахунок з постачальниками та зменшують можливість передплати нових товарів.

У пріоритеті мінімізувати подальші ризики, налаштувати бізнес на роботу в умовах війни, зберегти колектив і після всіх цих важких випробувань стати ще сильнішими.

Попит зменшився вдвічі у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Але з початку другого кварталу щотижня фіксуємо певне зростання. Очікуємо, що за результатами другої чверті зможемо вийти на 60-70% від показників минулого року.

Всі клієнти працюють, багато хто зі Сходу перевіз бізнес до Західної України та звідти налаштував всі процеси.

Складських запасів на цей час вистачає, те, що закінчується – закупаємо і завозимо. Дивує бюрократія митниці, яка навпаки мала б бути меншою, враховуючи ситуацію, але на жаль ні.

Існує дефіцит дронів, смартфонів, мережевого обладнання, планшетів.

Перспективи розв’язання цієї проблеми: в міру можливості будемо знаходити, закуповувати та привозити товари. Іншого не може бути.

Всі наші співробітники працюють, за винятком 4-5 осіб, які не мають можливості працювати дистанційно.

Ми вже не перший раз проходимо кризу, під час якої показники бізнесу падають вдвічі, тому маємо напрацьований підхід скорочення заробітної плати на деякий період задля збереження колективу.

Всі з порозумінням віднеслись до ситуації та затягнули ремінці. Тепер працюємо над відновленням бізнесу і пристосовуємось до умов, в яких опинилась компанія та країна.

Якщо ситуація не погіршиться, то будемо працювати в тому режимі, що й сьогодні.

Навіть не хочемо розглядати погані сценарії – віримо у наші збройні сили і якнайшвидшу перемогу.

Денис Яковлев,

керівник виробництва ExpertPC

Наша компанія пережила вимушену реструктуризацію. ExpertPC змушені були змінити місце дислокації виробництва та перенести його з Харкова до Києва. Для цього нам знадобився час і героїчні зусилля команди – ми вивезли обладнання та врятували частину товарних запасів. Відносини з партнерами так само зазнали змін: хтось припинив роботу, з кимось узгодили нові умови співпраці з урахуванням воєнного часу, хтось тільки планує повертатися до роботи. Зі своєї сторони ми виконали всі свої зобов'язання на замовлення довоєнного часу перед партнерами та перед співробітниками.

Якщо говорити про ринок ПК, який показував стабільне зростання в довоєнний час, то в перший місяць війни він впав до 0. Зараз йде процес відновлення, але поки що можемо говорити лише про 10% довоєнного обсягу продажів. Тому зараз у нас на збірці працює частина нашої команди. Зі зростанням продажів плануємо відновлювати колишню структуру – з нашими хлопцями ми на зв’язку і допомагаємо чим можемо, навіть якщо зараз поки немає для всіх роботи.

Глобального дефіциту компонентів не відчувається, тому що запаси формувалися з довоєнного плану продажу. Тобто зараз є навіть деякий профіцит щодо окремих товарних груп. З ключового можу відзначити істотне зниження цін на відеокарти, що, звичайно, відбивається і на вартості ПК. Якщо говорити про асортимент доступних ПК, він знаходиться на довоєнному рівні і ми продовжуємо працювати над його розширенням.

Щодо майбутнього – навіть якщо військові дії будуть затягуватися, вкрай важливо відновити ринок і підтримувати його обсяг на рівні щонайменше 40-50% від довоєнного. У такому разі ми зможемо легко масштабуватися до колишніх об'ємів після закінчення військових дій. Тому основним нашим завданням ми вважаємо відновлення ринку, що дозволить забезпечити людей роботою та підтримувати економіки.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист