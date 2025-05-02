Що сприяє зростанню ринку моніторів?

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Попри зростання популярності ноутбуків та інших мобільних пристроїв, настільний монітор фактично не має альтернативи з погляду комфорту і зручності роботи. Ми запитали провідних постачальників про те, які можливості та технічні характеристики комп'ютерних дисплеїв сьогодні найбільш популярні у споживачів.

Бурак Айдин

регіональний директор компанії ViewSonic

Ринок моніторів в Україні динамічно розвивається і зростає швидше, ніж у середньому в регіоні: 10% у Європі проти 15% в Україні. Я оцінюю обсяг ринку минулого року орієнтовно у 350 тисяч пристроїв. Зважаючи на складні умови це приємно спостерігати.

Основними рушіями розвитку та зростання є монітори початкового рівня, корпоративний сегмент та ігрові моделі. Найбільшу частку займає сегмент з діагоналлю 23-24 дюйми та роздільною здатністю FHD.

IPS-матриця, роздільна здатність 2К і вище, частота оновлення 144 Гц і більше, порт USB-C, а також додаткові функції, як-от HDR (контрастність і передача кольорів) – ось на що звертають увагу. Якщо ж говорити про глобальні тенденції, то найбільше зростання минулого року показали сенсорні монітори, портативні моделі та docking-монітори (гібридні робочі монітори, які дозволяють легко підключатися та перемикатися між різними пристроями, зазвичай мають USB-C, HDMI тощо). Усі ці тенденції були помітні й на українському ринку.

Технологія OLED має низку переваг і недоліків. Я знаю, що деякі виробники активно розвивають цей сегмент. У нашому випадку це поки що нішевий продукт.

Широкоформатні монітори (співвідношення сторін 21:9) є одним із драйверів розвитку ринку в Європі, і вже сьогодні їхня частка становить близько 7%, що дорівнює приблизно 2 млн пристроїв. Вибір таких моніторів зумовлений сучасними умовами праці (ергономіка та продуктивність) і дозвілля (комфорт та занурення). Ми, як виробник, розуміємо й підтримуємо цю тенденцію – вже сьогодні в нашому продуктовому портфелі є подібні моделі, а у 2025 році з’являться новинки. Переконаний, цей сегмент буде мати попит і в Україні.

Софія Березовська

бізнес-менеджер напрямку монітори та проектори компанії Acer в Україні та Молдові

Продажі моніторів в Україні у 2024 році за даними аналітиків збільшилися на 18% і становили 358 тис. штук. Розподіл ринку за діагоналлю екрана виглядає наступним чином: 43% припадає на моделі 23-24 дюйми, 34% – на 25-27 дюймів. Варто відзначити зростання сегмента моніторів з діагоналлю 32 дюйми та більше – з 10 до 12%. За нашими оцінками, співвідношення B2B і B2C сегментів становить 47 і 53% відповідно. Компанія Acer стабільно займає понад 20% ринку та разом з Samsung й MSI входить у число лідерів.

Наразі розвиток українського ринку моніторів визначають кілька факторів. Зростання попиту на ігрові монітори. Популярність великих діагоналей: споживачі віддають перевагу моніторам з більшими екранами, що забезпечують кращий візуальний досвід. Для бізнесу монітори з портом USB Type-C пропонують зручність та універсальність, дозволяючи передавати відео, аудіо, дані та живлення через один кабель, а вбудований KVM-перемикач спрощує роботу з кількома пристроями одночасно. Це мінімізує кількість дротів та оптимізує робочий простір.

Серед технічних характеристик споживачі зокрема звертають увагу на високу частоту оновлення (монітори з частотою 120 Гц і вище забезпечують плавність зображення, що є важливим для динамічних ігор та відео). Підтримка HDR забезпечує більш насичені кольори та кращу контрастність. Зростає інтерес до моделей із підсвіткою mini LED, які пропонують кращу яскравість, деталізацію в темних сценах та ширший колірний діапазон. Також набирають популярність монітори з діагоналлю 32 дюйми.

OLED-монітори – поки що належать до преміумсегмента. Втім зважаючи на активне впровадження OLED-технологій та зростаючий інтерес споживачів до високоякісних дисплеїв можна очікувати, що частка моніторів OLED буде збільшуватися в найближчі роки.

Популярність широкоформатних моніторів серед українських споживачів зростає. Зважаючи на те, що це перспективний сегмент і має високу конкуренцію, вендори пропонують спеціальні ціни від 7000 грн.

Ярослав Огуй

директор з розвитку бізнесу відділу комплектуючих компанії ASUS в Україні

Попри складну макроекономічну та геополітичну ситуацію ринок моніторів демонструє позитивну динаміку. У 2024 році його обсяг склав близько 350 тис. одиниць, що на 15% більше, ніж роком раніше. Поточний рік непередбачуваний, але сподіваємось на збереження показників.

ASUS посідає третє місце серед лідерів ринку з часткою 10% у натуральному вираженні та 13% у грошовому еквіваленті, що свідчить про успішну орієнтацію на середній та преміальний сегменти. Компанія активно підтримує розвиток технологій та кіберспорту в Україні, виступаючи спонсором і партнером багатьох подій. Зокрема, ASUS співпрацює з NAVI – найуспішнішою кіберспортивною організацією країни, а також з найбільшою мережею кіберспортивних клубів Cyberion.

Розвиток кіберспорту – індустрія, що потребує топових рішень із високою частотою оновлення та підтримкою технологій синхронізації відео. Тому ми першими у світі представили «найшвидший» кіберспортивний монітор із частотою оновлення 540 Гц.

ASUS пропонує рішення для всіх категорій користувачів, маючи у своєму арсеналі широкий вибір моделей та продуктових лінійок (ROG – кіберспорт та ентузіасти, ProArt – дизайнери та творці контенту, TUF – домашній геймінг та мультимедіа, ZenScreen – портативні рішення, Business – офіс і бізнес), що дозволяє задовольнити навіть найвибагливіших клієнтів.

У кожному із сегментів моніторів спостерігаються тенденції до розвитку ключових технічних параметрів та покращенню характеристик. 27-дюймові моделі стають новим стандартом, впевнено відбираючи долю у поки ще провідного сегмента 23,8-24,5 дюйма. А 22-дюймові рішення поступово витісняються, зберігаючи свою присутність лише подекуди в комерційному сегменті.

З погляду частоти оновлення спостерігається перехід на нові швидші стандарти, що робить процес відображення, роботи та гри більш комфортним, плавним і чітким.

Full HD зберігає позиції в комерційному сегменті, але 2K стає новим стандартом для повсякденного використання.

Розширені можливості підключення, адаптивні технології та ергономічні рішення стають вже базовими потребами користувачів.

Все більше уваги приділяється зменшенню енергоспоживання та портативності моніторів, що особливо актуально в умовах нестабільної енергосистеми та необхідності переміщень.

OLED-моделі поки що займають незначну частку ринку. Проте їхнє зростання є неминучим. Технологія забезпечує високу контрастність, швидкий відгук і виняткову якість кольорів, що робить її особливо привабливою для геймерів і творців контенту. Сьогодні ASUS пропонує 5-річну гарантію на OLED-монітори, що сприятиме підвищенню довіри до цієї технології серед користувачів.

Широкоформатні монітори набирають популярність серед професіоналів у сфері відеомонтажу, графічного дизайну тощо. Вони забезпечують розширений робочий простір та покращують продуктивність. Також зростає їхня популярність серед ентузіастів автомобільних та авіаційних симуляторів, де ефект занурення є ключовим фактором вибору.

Олександр Топольніцький

керівник дивізіону «Комп'ютерна периферія» DC Link Group

Український ринок моніторів вийшов на траєкторію зростання. Сегмент демонструє стійке збільшення продажів 17-25% на рік. За оцінками аналітиків, у 2024 році в Україні було продано приблизно 300-350 тис. моніторів. І, що важливо, змінилася сама структура попиту. Ми спостерігаємо це в динаміці нашого портфеля, зокрема українського бренду Prologix. Один із найвиразніших трендів – збільшення популярності ігрових моделей до 30% від загального ринку. Частка відповідних моделей Prologix зростає синхронно з ринком.

Річ у тім, що чимало людей продовжують працювати віддалено, поєднуючи роботу з відпочинком в одному просторі. Також популярний і формат гібридної роботи. Тому монітор стає і «офісним вікном», і центром домашнього цифрового життя одночасно.

Безперечно відчувається вплив війни на розвиток ринку моніторів, шляхом зміни логістичних поставок, податків, підвищення цін через девальвацію гривні.

Український ринок моніторів розвивається у напрямку зростання попиту на ігрові та професійні монітори внаслідок: збільшення діагоналей; роздільна здатність QHD (2K) та 4K витісняє Full HD; зростання попиту на ігрові монітори з високою частотою оновлення від 240 Гц до 540 Гц та низьким часом відгуку 0,03 мс; технології NVIDIA G-Sync/ AMD FreeSync залишаються популярними; збільшується частка OLED-моделей.

Особливо популярні монітори з високою частотою оновлення – 180-240 Гц стали новим стандартом, а в преміумсегменті мають попит навіть рішення з 310-540 Гц.

Ми чітко бачимо зрушення у виборі діагоналей: 23,8" поступово витісняється 24,5", 27" – вже не межа, а 31,5" і навіть 34" стали звичними у домашньому користуванні. Попит на QHD та 4K стабільно зростає.

На сьогодні OLED-монітори в нашій компанії розвиваються дуже стрімко, але наразі їх частка в ігровому сегменті не перевищує 3-4%. Prologix активно розширює преміальну лінійку, орієнтуючись на ігрову та професійну аудиторію. За нашими оцінками, вже найближчими роками частка OLED може сягнути 10-15% – завдяки розширенню модельного ряду та зниженню цін.

Широкоформатні монітори поки залишаються нішевим продуктом, але інтерес до них зростає. Найбільш популярні – UltraWide-моделі з діагоналлю 34" та роздільною здатністю 3440×1440. Цей сегмент ідеально поєднує ігрові можливості, багатозадачність і глибоке занурення у контент.

Наш прогноз по ринку на 2025 рік – середній річний обсяг 350-400 тис. одиниць (якщо не буде нових шоків). Основні тенденції зростання: заміна старих моніторів на технологічніші моделі з більшими діагоналями. Розвиток ігрового сегмента (нові моделі з OLED). Популяризація 4K у професійній ніші.

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