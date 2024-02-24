Як змінився попит на твердотілі накопичувачі?

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Попит на SSD залишається стабільно високим навіть в умовах повномасштабного військового вторгнення. Дедалі більше споживачів віддають перевагу продуктивним, компактним і тихим твердотілим накопичувачам, як у нових системах, так і під час модернізації наявних. Про поточний стан українського ринку SSD розповідають постачальники.

Вєслав Вілк

генеральний директор компанії Wilk Elektronik

На основі поточного аналізу ринку та продажів наших твердотільних накопичувачів брендів Goodram та IRDM ми спостерігаємо суттєве зростання популярності SSD на українському ринку. Попит на твердотілі накопичувачі в Україні є частиною глобальної тенденції, що демонструє стійке зростання в секторі напівпровідникової пам'яті. Все більше домашніх користувачів, а також підприємств та установ переходять з традиційних жорстких дисків на швидкіші та надійніші SSD. Це пов'язано зі зростаючими вимогами додатків як у сфері розваг, так і в промисловості, а також у сфері складних систем обробки даних.

За останній рік продажі твердотілих накопичувачів в Україні зросли майже на 100%, з приблизно 750 тис. одиниць у 2022 році до 1,3 млн у 2023 році. Для нас це надзвичайно обнадійливі цифри, що демонструють сильну тенденцію зростання та розвитку ринку SSD, навіть попри збройний конфлікт, що триває в Україні.

Серед наших твердотілих накопичувачів особливу популярність мають моделі місткістю 512 ГБ і 1 ТБ, на які припадає більш ніж половина продажів технології NVMe. Варто відзначити, що серед цих моделей переважна більшість все ще мають інтерфейс Gen 3, за якими слідує Gen 4. Ми також спостерігаємо стійке зростання продажів інтерфейсу NVMe, які вже майже вдвічі перевищують продажі SATA. Ця позитивна тенденція свідчить про перспективність NVMe. Особливо в контексті впровадження інтерфейсу PCIe 5-го покоління, який неухильно зміцнює свої позиції на ринку і з розвитком технологій поступово витісняє попередників.

Твердотільні накопичувачі під брендами Goodram та IRDM вже кілька років є одними з популярних брендів пам'яті серед українських споживачів. Якість і надійність наших продуктів пам'яті також визнали системні інтегратори, які охоче використовують їх у комп'ютерних системах, які вони створюють. Завдяки послузі кастомізації дисків і модулів DRAM наші бізнес-клієнти можуть ще краще адаптувати пам'ять до комп'ютерних систем під власною торговою маркою.

Ще одним перспективним напрямком для провідних виробників пам'яті є зростаючий ринок серверів. Ринкові прогнози вказують на значне зростання цього сегменту ринку, зумовлене збільшенням попиту на високотехнологічні рішення у сфері обробки даних та послуг штучного інтелекту. Ці фактори формують регулярний і стабільний попит на даний тип рішень, що є стимулом для розвитку нашої пропозиції й в цьому напрямку. Наш великий досвід, набуті знання та успіхи у виробництві та постачанні модулів пам'яті для серверного сектору дозволяють нам з оптимізмом дивитися на перспективу швидкого додавання до портфоліо нашого бренду серверних рішень на основі SSD-накопичувачів.

Сергій Єдвабний

менеджер категорії карти пам'яті відділу «Цифрова техніка та аудіо-відео» компанії «АЛЛО»

Попит на твердотілі SSD-накопичувачі стрімко зріс у 2023 році – майже на 60% у порівнянні з обсягами 2022 року. Минулого року обсяг ринку становив близько 1,2 млн одиниць та 37 млн дол. в цінах закупівлі. На поточний рік виробники SSD-накопичувачів через зміну структури продажів прогнозують зростання ринку на 5% в одиницях та на 25-30% у грошах. Надалі клієнти купуватимуть переважно SSD-накопичувачі з більшою ємністю пам’яті, зросте відсоток продажів пристроїв з інтерфейсом NVMe – це призведе до підвищення середньої ціни закупівлі.

Зростання ринку SSD-накопичувачів обумовлено такими факторами, як: потреба модернізації старих персональних комп'ютерів та ноутбуків, частіше використання SSD як основного чи додаткового накопичувача при збиранні нових системних блоків для персональних комп'ютерів, неттопів та моноблоків, популяризація геймінгу.

За останні два роки змінилася й структура попиту, клієнти все частіше віддають перевагу накопичувачам із більшою ємністю пам'яті. Якщо раніше найбільший попит мали SSD на 120-256 ГБ, то наразі найпопулярнішими є накопичувачі на 480-512 ГБ формату 2.5 дюйми з інтерфейсом SATA та вартістю 1200-1500 грн.

Частка продажів пристроїв SSD з інтерфейсом NVMe (Non-Volatile Memory Express) постійно зростає. Зокрема, в «АЛЛО» в січні 2024 року вона сягнула 30%. Сьогодні інтерфейс NVMe є найбільш прогресивним, оскільки забезпечує кращі показники швидкості передачі інформації, надійність та стабільність роботи. Тому й виробники зосередилися переважно на розвитку саме цього інтерфейсу, бо за ним майбутнє.

Український споживач вимогливий та переважно обирає якісні товари провідних брендів. Перша п'ятірка виробників SSD за нашими даними виглядає наступним чином: Kingston, Samsung, WD, Apacer та Goodram.

Денис Кольчик

комерційний директор DC Link Group

Протягом останніх кількох років попит на SSD залишається стабільно високим. У цілому група виявилася найменш схильна до зовнішніх впливів. Безумовно, повномасштабне вторгнення негативно позначилося на всьому ринку електроніки і у 2022 році продаж SSD показав спад. Але минулого року, за нашими оцінками, ринок повернувся на довоєнний рівень і, швидше за все, навіть перевищив його. На даний момент в Україні продається більш ніж один мільйон штук на рік.

За останні 10 років, твердотілі накопичувачі як товар пройшли шлях від дорогого хай-тек продукту до доступного масового мейнстріму. З того моменту, коли вартість пам'яті в SSD стала порівнянною з вартістю HDD, якість піднялася на прийнятний рівень і відсоток браку став мінімальним, SSD стали невід'ємною частиною сучасного ПК. Фактично, жоден новий ПК або ноутбук не виробляється без SSD.

Як і раніше, в Україні визначальним фактором при виборі є ціна. У зв'язку з глобальним зниженням вартості – попит зміщується у великі обсяги. Якщо 5-6 років тому – основним обсягом ще були 120-128 ГБ, то зараз частка таких SSD не перевищує 15%, і частіше використовується для модернізації чи ремонту старих комп'ютерів. Основу на сьогодні складають 240-256 ГБ та 480-512 ГБ – частки яких приблизно рівні, і в сумі перевищують 60%.

Ще в 2021 році була інформація, що в країнах Західної Європи частка SSD NVMe складає близько 50%. У нас тільки зараз цей показник наблизився до 25%. Безумовно, частка таких накопичувачів продовжуватиме зростати і далі, оскільки якісні показники у NVMe значно кращі.

Беззаперечним лідером українського ринку SSD вже не перший рік є Kingston. До повномасштабного вторгнення його основним конкурентом був Samsung. Але з початку великої війни останній не зміг забезпечити постійні надходження своєї продукції в Україну – у зв'язку з чим значно втратив у своїй частці. Хоча все ще залишається у ТОП 5 виробників. Далі, залежно від ситуації, можуть змінюватися місцями кілька вендорів. Традиційно користуються попитом такі бренди як Goodram, Patriot та Apacer.

Михайло Курицин

старший менеджер по роботі з клієнтами Transcend в Україні

Виходячи з наших підрахунків, а також оцінок інших виробників, обсяг реалізованих в Україні за 2023 рік твердотілих накопичувачів складав близько 1 млн. штук. Останні кілька років спостерігається зсув у бік М.2 SSD, особливо з інтерфейсом PCIe. Минулого року частка PCIe SSD склала близько 20% у наших продажах в Україні. Також розвиток PCIe 4.0 дозволив нам створити кілька цікавих ігрових моделей. Ці накопичувачі підходять не тільки до ігрових комп'ютерів та ноутбуків, їх також можна встановлювати в ігрові консолі.

Частка внутрішніх SSD Transcend на українському ринку не дуже велика, приблизно 2-3%. Найцікавіше для нас відбувається в сегменті зовнішніх SSD. У цьому сегменті Transcend може по-справжньому розкрити увесь свій потенціал та набуті більш ніж за 30 років досвід та знання. У 2023 році ми представили на ринок сім нових моделей зовнішніх SSD, які підійдуть для різних користувачів – від новачків до професіоналів. Деякі з них стали продовженням серій, що вже полюбилися українським користувачам, інші були розроблені з нуля. Хітом минулого року став зовнішній SSD у формі старої-доброї флешки, але з конектором Type-C з одного боку, і Type-A з іншого. Також лінійку поповнив зовнішній SSD із захистом від води IPx5.

На українському ринку наразі представлені всі лінійки SSD, що випускаються Transcend. Частки SSD за формфактором та інтерфейсом наступні: зовнішні SSD – 40%, 2.5" SATA – 20%, NVMe – 20%, M.2 SATA – 15%, mSATA – 5%.

Сергій Односумов

керівник напряму Components and Software компанії ELKO Ukraine

Попит на SSD накопичувачі стабільно зростає кожного року, споживачі все частіше обирають їх завдяки перевагам у швидкості, відсутності шуму та компактності у порівнянні з HDD. Ми оцінюємо ринок приблизно в 1,2-1,3 млн штук. Всі плюси SSD разом зі зниженням їх вартості суттєво впливають на попит, ця тенденція зберігатиметься і у 2024 році.

SATA накопичувачі поступово втрачають позиції на користь PCIe через зниження вартості останніх та появу нових генерацій зі швидкістю, вищою у декілька разів, порівняно з традиційними SATA. На цей час продажі PCIe та SATA накопичувачів приблизно однакові. Але ми прогнозуємо, що цього року частка SATA продовжить знижуватись. Розподіл продаж PCIe відносно швидкості можна оцінити наступним чином: Gen3 – близько 80%, Gen4 – 20%, Gen5 – менш як 1%. За останні два роки PCIe перетворились з нішевого продукту для геймерів у мейнстрим. Дана тенденція продовжуватиметься і в цьому році.

У контексті формфактора М.2 частка накопичувачів NVMe є досить великою. При цьому найбільший попит спостерігається у консюмерських рішеннях. Прогнозуємо, що цей напрямок і далі буде стабільно зростати.

Традиційно провідні позиції на українському ринку SSD займає компанія Kingston. Також серед лідерів Samsung, Apacer, GoodRam, Patriot. Ми розвиваємо свій портфель SSD брендів – минулого року підписали дистриб’юторську угоду з XPG (геймерські продукти компанії ADATA), а зараз розпочинаємо співпрацю з брендом Lexar.

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