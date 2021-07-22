Когда закончится дефицит на рынке комплектующих?

+11

голос Tweet

Дискуссию на тему работы в условиях перманентного дефицита компьютерных комплектующих организовала компания DC Link, мультиканальный дистрибьютор с собственным производством десктопов. Участие в онлайн обсуждении приняли представители таких вендоров, как AMD, ASUS, Kingston и Seagate.

Тон беседе на правах модератора задал Денис Кольчик, руководитель дивизиона компьютерных комплектующих DC Link Group. Он констатировал, что дефицит на рынке наблюдается уже не первый год. Однако ситуация меняется довольно динамично. Ажиотажный спрос возникает то в одном сегменте, то в другом, нередко провоцируя спекулятивный рост цен. Это усложняет игрокам рынка логистику и ценообразование, затрудняет планирование.

Своеобразной отправной точкой турбулентности стали проблемы компании Intel c освоением выпуска процессоров по технологическому процессу 10 нм, считает Евгений Терентьев, представитель AMD в Украине. Летом 2018 г. это привело к началу глобальной нехватки базового компонента любого вычислительного устройства, которую не удается ликвидировать по сей день. Пандемия Covid-19 и вынужденный переход миллионов работающих на удаленный режим подхлестнули спрос на мобильные и стационарные ПК и только усилили данный тренд. В тоже время эта ситуация сыграла на руку AMD, сумевшей предложить рынку ряд удачных разработок и в итоге заметно потеснить извечного конкурента во всех ключевых сегментах.

Затем в конце 2019 г. начались проблемы с чипами оперативной памяти DRAM и накопителями SSD, что также привело к дефициту и росту цен на эти компоненты. Как отметил Дмитрий Романенко, менеджер по развитию бизнеса Kingston в Украине и странах СНГ, в тот период ожидался выход новых игровых консолей PlayStation и Xbox. А поскольку и Sony и Microsoft заявили о намерении использовать в своих изделиях твердотельные накопители, повысился спрос на nand flash. Ситуацию усугубило активное развитие сетей 5G, что повлияло на сегменты SSD и северной памяти. Затем подтянулись автомобильная промышленность с модой на электротранспорт, растущая популярность устройств умного дома, IoT и т.д. Потом пандемия и ажиотажный спрос на ноутбуки.

Причем свою роль в повышении цен сыграл не только реальный дефицит компонентов, включая контроллеры SSD, но и т.н. эффект кнута. Когда каждый участник цепочки поставки, видя резко возросший спрос, планирует закупки с запасом. Формируется избыточный запрос, который производители не в состоянии удовлетворить и начинают повышать цены.

Пандемия также повысила спрос на материнские платы, а криптовалютная истерия во втором полугодии 2020 г. вывела за грани разумного рынок видеокарт. Такого всплеска не было еще никогда, утверждает Евгений Невтыра, продакт-менеджер компании ASUS. Складские запасы были раскуплены очень быстро и теперь из-за перебоев поставок в свободном доступе у официальных поставщиков нет практически ничего. В результате страдает конечный пользователь, геймер. Вендоры пытаются смягчить положение дел выпуском графических акселераторов с заблокированной возможностью майнинга. Однако быстрого эффекта тут добиться невозможно и придется ждать насыщения рынка.

Наконец в текущем году на общемировой тренд нехватки различных комплектующих, а также упомянутые проблемы, включая удорожание и увеличение сроков логистики, наложился бум криптовалюты Chia, для добычи которой требуются емкие накопители HDD. По словам Анны Рыжковой, старшего регионального представители Seagate в странах СНГ и Балтии, определенная нехватка наблюдалась и в 2020 г., в связи с массовым переходом на работу из дома. Увеличение сроков поставок началось еще тогда. Поскольку из-за пандемии большую часть продукции сейчас приходится доставлять морем. К тому же спрос на диски емкостью 16-18 ТБ повышался на фоне активного развития ЦОДов по всему миру. Внезапный же бум Chia буквально уничтожил склады. По большинству моделей сроки поставки сейчас превышают три месяца – и это только от вендора к дистрибьютору. На этот показатель влияет, в том числе, дефицит компонентов и рост стоимости драгметаллов, используемых при производстве HDD. Кроме того, жесткие диски перед поставкой тщательно тестируются производителем и, к примеру, в случае диска на 16 ТБ для этого требуется 525 часов, т.е. около трех недель. Поэтому ожидать, что сроки поставки вернутся к 3-4 неделям, на данный момент не приходится.

Что касается перспектив развития ситуации, то участники дискуссии сошлись во мнении, что в обозримой перспективе ожидать ее существенного улучшения не приходится. Дефицит материнских плат в третьем квартале продолжается и, по всей видимости, осенью, с началом бизнес-сезона, он только усилится. То же самое можно сказать и про видеокарты. Будет также некоторый переходный этап, в связи с выпуском новых линеек и уходом старых. Объективно рынок идет в горячий сезон продаж с практически пустыми складами.

Кроме того, по мнению представителя ASUS, даже если курс биткойни снизится и майнеры успокоятся, понадобится еще некоторое время для удовлетворения отложенного спроса в игровом сегменте. Поскольку геймеры в большинстве своем не могут себе позволить покупать графические ускорители втридорога и будут выжидать минимально возможной цены.

Не приходится пока рассчитывать и на снижение цен в сегменте накопителей информации. По данным сотрудницы Seagate, из-за всплеска неудовлетворенного спроса, в первую очередь на высокоемкие диски, компания в этом году уже несколько раз пересматривала прайсы в сторону повышения.

По словам сотрудника AMD, за последние два года рынок сильно изменился. Так средняя цена процессоров AMD в Украине в закупке за то время увеличилась практически вдвое – с $75-80 до $150. В розничном интернет-канале этот показатель уже превышает $200. Поэтому сейчас главная цель AMD – нормализовать ситуацию в среднем и высоком сегментах процессоров. Во втором квартале удалось добиться существенного прогресса. Интересно, что по объемам продаж вторая четверть этого года превысила по объемам продаж первую. Хотя обычно все бывает наоборот. Дефицит продолжится. И главный фокус компании сейчас – это поддержка тендеров. На появление в свободной продаже процессоров со средней ценой ниже $100 рассчитывать не приходится.

По мнению руководителя киевского офиса Kingston, майнинг Chia в большей степени затронул высокоемкие SSD серверного класса. Поскольку потребительские модели накопителей не обеспечивают необходимого уровня наработки на отказ. Поэтому компания ввела жесткие ограничения на реализацию высокоуровневых SSD и реализует их в первую очередь под клиентов, занимающихся сборкой серверов, и под тендеры.

На мировом рынке модулей оперативной памяти по объективным причинам падения цен не будет как минимум до конца второго квартала 2022 г. Тут спрос значительно превышает предложение. Причем с оглядкой на автомобильную промышленность и производителей смартфонов некоторые поставщики DRAM даже начали обратно переориентировать мощности с выпуска DDR4 на DDR3. С другой стороны, уже на подходе DDR5 и появление подходящих платформ ожидается уже в третьем квартале.

Что касается украинского рынка, в сезон отпусков спрос на компьютерные комплектующие немного снизился. Но это временное явление. Реальное падение цен может начаться только либо в случае активного перепроизводства, либо из-за резкого глобального падения спроса. Ни для того ни для другого в мировом масштабе причин пока нет.

Анна Рыжкова констатировала, что впереди третий-четвертый кварталы, в которых исторически закрывается больше интеграционных проектов. Поэтому ситуация с доступностью вряд ли улучшится. На уже имеющийся дефицит, скорее всего, наложится дополнительный сезонный спрос. Поэтому сейчас особенно важно следить за локальными тенденциями и пытаться прогнозировать ситуацию. Seagate сейчас просит всех партнеров первого-второго уровня планировать минимум на квартал, а лучше на два полных квартала вперед. Чтобы повысить вероятность получения необходимого объема товара. Однако даже это не может гарантировать результат в современных условиях.

Впрочем, как резюмировал Денис Кольчик, такая ситуация создает немало неудобств для всех участников канала – вендоров, дистрибьюторов, реселлеров. Между тем, в конечном счете, все они извлекают из этого выгоду. Поскольку в период турбулентности и дефицита заработок всегда выше. Пандемия стала настоящим шоком для индустрии. Но в итоге с большим или меньшим успехом все научились работать в новых условиях – планировать, доставлять товар, поддерживать локальный склад, больше продавать онлайн и основные игроки на рынке остались.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!