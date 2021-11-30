По каким видам компьютерных компонентов сегодня наблюдается дефицит?

+11

голос Tweet

На протяжении последних лет то один, то другой сегмент ИТ-рынка сковывал дефицит, что закономерно негативно сказывалось на ценах и сроках поставок. Как на сегодня обстоят дела на украинском рынке, для каких сегментов эта проблема стоит особенно остро и когда можно рассчитывать на нормализацию ситуации – делятся дистрибьюторы.

Денис Кольчик

руководитель дивизиона компьютерных комплектующих DC Link Group

Самый большой дефицит в Украине, как и во всем мире, наблюдается в сегменте видеокарт и связан он с ажиотажем на рынке криптовалют. Учитывая нерешенные проблемы с нехваткой микропроцессоров, стабильной доступности и цен, ожидать улучшения ситуации в обозримом будущем не приходится.

Процессоры на сегодня являются «головной болью» многих участников рынка, при этом наибольшие проблемы наблюдаются в бюджетных линейках. По материнским платам имеют место перебои и задержки в поставках на «ходовые» чипы. Возникший во втором квартале ажиотаж вокруг накопителей (опять-таки связанный с новой криптовалютой Chia) на данный момент утих. Цены же на компьютерную память сейчас приближаются к историческому минимуму, доступность более чем достаточная (если Вы решили увеличить себе объем DRAM или установить новый SSD, возможно, сейчас самое время).

В корпусной группе наблюдается явный дефицит на дешевые БП и корпуса. Связано это, прежде всего, с удорожанием (за год в три раза!!) и задержками в морской логистике. Фактически, цена доставки контейнера недорогих корпусов может быть равна стоимости этой партии. При этом в более дорогом сегменте доступность значительно лучше, чем год назад.

Интересная ситуация складывается в товарных группах, производители которых кроме всего прочего выпускают также видеокарты. Распределяя дефицитный товар, вендоры занимаются «продвижением» других своих товарных групп (материнские платы, корпуса, БП, мониторы и компьютерная периферия), в результате по последним на рынке начинает наблюдаться пересток и, как следствие, может иметь место ощутимое снижение цен.

В принципе, как и всегда, рынок Украины соответствует мировому, возможно с некоторым отставанием, связанным с логистическими задержками и циклами обновления товарных запасов на стоках дистрибуторов.

Что касается цен, однозначный рост можно наблюдать только по видеокартам. По остальным группам цены меняются ситуативно. В целом, на протяжении всего года какого-то постоянного вектора (рост или падение) не было. Время ожидания заказа от производителя в разные моменты зависит от текущей ситуации. Так, например, по жестким дискам в середине года срок отгрузки мог достигать трех месяцев, но в большинстве случаев, существенно не изменился. Гораздо большее влияние оказали проблемы с логистикой, особенно морской.

Наша компания старается работать на долгосрочную перспективу и основательно все планировать. Мы тесно сотрудничаем с нашими производителями, по всем группам товаров заранее размещаем предварительные заказы. Таким образом, стараемся максимально обеспечить ожидаемый спрос и потребности наших клиентов. Но даже такая, заблаговременно проведенная работа, не защищает нас от нехватки товаров, на которые производители просто не принимают заказы и не гарантируют их доступность (например, те же видеокарты и определенные процессоры).

Юлия Ратушная

руководитель группы продакт-менеджеров компании ELKO Ukraine

На сегодня ситуация с доступностью на мировом рынке комплектующих практически не улучшается. Уже несколько лет особенно дефицитными являются графические карты и процессоры. Причины недостатка товара объективны: глобальное потребление чипов растет, а технологический процесс наращивания производства происходит крайне медленно. И, несмотря на то, что украинский рынок – лишь малая часть мирового, все это не могло не сказаться на доступности товара. В результате местные сборщики вынуждены переконфигурировать производственные мощности и фактически оказались в ситуации, когда компьютер собирается из того, что есть, а, не ориентируясь на запрос конечного потребителя.

Производители, понимая, что спрос значительно превышает предложение, поднимают цены. Дополнительно на стоимость компонентов влияет ситуация в мировой логистике и увеличение транспортных расходов (особенно это касается объемных комплектующих, таких как, например, корпус и блок питания). В результате потребитель вынужден платить больше. Следует так же отметить ситуацию с майнингом, из-за которой купить видеокарту для игрового компьютера практически невозможно. Несмотря на то, что производители пытаются ограничивать возможности майнинга на своих устройствах, чтобы обеспечить поступление видеокарт в канал геймерских ПК, «умельцы» регулярно находят способы обойти ограничения.

Для компании ELKO всегда ключевыми были наши партнеры и мы стремимся приоритезировать запросы местных компаний-сборщиков ПК. Но в некоторых сегментах количество выделяемого товара настолько мало, что даже это не помогает обеспечить насущные потребности.

Довольно сложно давать прогнозы в текущей ситуации, но думаю можно с уверенностью сказать, что ближайший год мы также проживем с дефицитом.

Ильхом Сангинов

руководитель отдела компьютерных комплектующих и сетевого оборудования «МТІ hi-tech дистрибуция»

Количество собранных локально и проданных ПК за 2019-2021 гг. примерно равное год к году, т.е. спрос и предложение стабильны. С лета прошлого года наблюдаются проблемы с цепочкой поставок компонентов для производства, что приводило к нестабильности и перебоям в производстве, к периодическому дефициту некоторых моделей. Часть товара, ранее доступного с промежуточных европейских складов, закончилась и отгрузки переместились к Азии.

Цены на морские перевозки из Азии за год выросли в 3-4(!) раза, а срок доставки заказа – вдвое. Транспортировка по воздуху увеличилась в цене и сроках «всего» примерно в 1,5 раза. Логистическая составляющая подорожания наиболее заметна в дешевом и габаритном товаре, например, в корпусах ПК массового сегмента.

Нехватка предложения в бюджетных процессорах связана с тем, что в условиях недостаточных мощностей производства, предпочтение отдается выпуску более дорогих и рентабельных моделей. Наш рынок, ориентированный больше на бюджетный сегмент, соответственно ощутил такое снижение предложения. Ситуацию усложняет наличие нескольких процессорных сокетов, переход на новые чипсеты, несогласованность действий производителей процессоров и материнских плат. Из-за отсутствия или подорожания какого-то процессора не продается и материнская плата под этот сокет и т.п.

За год основные криптовалюты выросли в цене в 3-6 раз, что добавило спроса на мощные видеокарты со стороны майнеров. При этом, производители чипов и графических акселераторов, помня о прошлом обвале, не спешат резко наращивать выпуск под такой нестабильный и слабо прогнозируемый спрос. Обычно планирование производства и продаж идет на основании прошлогодних данных с учетом небольшого, но стабильного роста.

По модулям памяти и SSD, наоборот, из-за перепроизводства и недостаточного спроса, с середины текущего года наблюдается снижение цен и убытки.

Как и глобальные производители чипов и видеокарт, мы стараемся в первую очередь поддержать геймеров и сборку ПК. Есть сведения, что наши геймеры научились решать проблему дорогих видеокарт совмещением игр и майнинга в своем ПК – часть затрат окупается и геймер может позволить себе купить даже подорожавшую видеокарту.

Как крупный дистрибутор мы стараемся держать большие складские запасы, хотя иногда это и рискованно. Мы за стабильное развитие рынка, поэтому, стремимся действовать стратегически, поддерживая канал продаж.

Крупнейшие игроки (TSMC, Intel) вкладывают большие средства в новые мощности производства чипов, что должно улучшить положение дел и привести к насыщению рынка. Я ожидаю, что в будущем году ситуация стабилизируется.

Захист від кібератак у новому віртуальному світі