Cisco выделит 225 млн долл. на борьбу с коронавирусом

25 марта 2020 г., 17:25

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Cisco Systems намерена выделить 225 млн долл. на борьбу с коронавирусом COVID-19, об этом в своем блоге заявил Чак Роббинс, генеральный директор компании.



"Люди адаптируются к удаленной работе и социальному дистанцированию, все мы пытаемся приспособиться к «новой нормальности». Ясно одно: Cisco должна и будет прилагать еще больше усилий в борьбе с глобальной пандемией", заявил глава Cisco.



Учитывая сложившуюся ситуацию, Cisco выделила 225 млн долларов в денежном и натуральном выражении, а также в виде регулярных пожертвований на поддержку локальных и глобальных мероприятий по борьбе с COVID-19. Кроме того, компания призвала всех своих сотрудников, 77 тыс. человек, в эти трудные времена оказать посильную помощь тем, кто находится на переднем крае борьбы с пандемией.



Cisco выделяет 8 млн долл. денежными средствами и 210 млн долл. в виде готовой продукции на борьбу с коронавирусом во всем мире. Они направляются на поддержку медицинских и образовательных учреждений, действий правительств по борьбе с пандемией и развертывание различных технологий. Часть выделенных средств будет передана Фонду солидарности и реагирования по борьбе c COVID-19 ООН в поддержку глобальных мероприятий ВОЗ по предотвращению, выявлению и противостоянию распространения вируса.



Посредством программы Country Digital Acceleration (CDA) по всему миру компания предоставит финансирование предприятиям, государственным и правительственным структурам для ускорения развертывания технологий в связи с пандемией COVID-19. Тем, кто работает на первой линии защиты открыт бесплатный доступ к решениям Webex и Security.



Тысячи сотрудников Cisco в 180 странах принимают посильное участие в борьбе с коронавирусом. За последние месяцы многие внесли свою лепту в деятельность некоммерческих организаций, оказывающих помощь на местах. В поддержку этой инициативы Фонд Cisco Foundation запустил программу, на которую выделяется до 5 млн долларов в виде грантов с привлечением софинансирования.



Компания также основала несколько фондов для поддержки ряда неправительственных организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Китай и Японию), в регионе EMEAR, в Северной и Южной Америке и в округе Сан-Франциско. Кроме того, запущена трехдневная программа совместных пожертвований сотрудников Let’s Give Together, стимулирующая пожертвования в упомянутые фонды. Фонд Cisco Foundation встречным финансированием увеличит пожертвования сотрудников до 4 млн долларов и выделит дополнительные гранты на сумму 1 млн долларов для помощи некоммерческим партнерским организациям.



"Cisco сосредоточена на том, чтобы смягчить негативное влияние эпидемии коронавируса на ее заказчиков и сотрудников. Для нас большая честь, что в это трудное время наши технологии помогают людям оставаться на связи. И мы гордимся нашими сотрудниками, которые круглосуточно обеспечивают доступность платформы Webex тем, кто в ней нуждается", заявил Сергей Мартынчук, руководитель офиса Cisco в Украине. Он также отметил, что трафик на каналах, соединяющих китайских пользователей Webex с их рабочими местами, увеличился в 22 раза. Компания также наблюдает рост количества пользователей в 4-5 раз и увеличение продолжительности Webex-конференций в Японии, Южной Корее и Сингапуре. Среднее время, которое пользователи проводят в видеоконференциях Webex, более чем удвоился. "Чтобы поддержать тех, кто работает из дома, мы предлагаем предприятиям в наиболее пострадавших странах бесплатный доступ к Webex, а также неограниченный доступ существующим клиентам в этих странах. Мы заботимся о безопасности людей, и наши мысли - с теми, кого затронула эпидемия", отметил он.



В феврале сообщалось, что в пострадавших странах количество бесплатных регистраций в Webex увеличилась в семь против показателей к эпидемической вспышки. За первую неделю марта этот тренд не изменился: компания продолжает наблюдать 700% рост бесплатных регистраций. Динамика использования Webex ускоряется вслед за пандемией.

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