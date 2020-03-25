Инерциальная навигация станет массовой с новым гироскопом

25 марта 2020 г., 16:55

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Миниатюрный, недорогой и высокоточный гироскоп, созданный в Мичиганском университете (U-M), поможет дронам и автономным машинам не сбиваться с маршрута при потере сигнала GPS.



«Наш гироскоп в 10 000 раз точнее, но только в 10 раз дороже тех, что, используются в типичных мобильных телефонах, – сказал Халил Наджафи (Khalil Najafi) профессор электротехники и компьютерных наук U-M. – Он также в 1000 раз дешевле, чем гораздо более крупногабаритные гироскопы с аналогичной производительностью»



Резервная система инерциальной навигации облегчит солдатам ориентирование на местности, где сигналы GPS подавляются. В числе более мирных приложений – навигация внутри складских помещений для занятых там роботов.



«Сердцем» этого доступного небольшого гироскопа является почти кольцевой механический резонатор шириной в один сантиметр. Полное устройство использует электроды, расположенные по окружности стеклянного резонатора, которые порождают и поддерживают в нём механические колебания.



«В основном, стеклянный резонатор вибрирует по определенной схеме. Если вы внезапно повернёте его, картина вибраций будет стремиться сохранить первоначальную ориентацию. Таким образом, отслеживая характер вибрации, можно напрямую измерять частоту и угол вращения», – рассказал Саджал Сингх (Sajal Singh), участвовавший в разработке процесса производства гироскопа.



Команда Наджафи изготовила свой резонатор из листа почти идеально чистого стекла, известного как плавленый кварц, разогрев его и придав форму купола. Затем на поверхность резонатора нанесли металлическое покрытие, вокруг были размещены управляющие и измерительные электроды, и все этот смонтировано в вакуумном корпусе высотой в пять миллиметров.



Презентация статьи об этой разработке была намечена на сегодня и пройдёт (уже в виртуальном режиме) на 7-м Международном Симпозиуме IEEE по инерционным сенсорам и системам.

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