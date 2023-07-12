Check Point отримала два державних сертифікати з кібербезпеки

12 июля 2023 г., 12:25

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Уряди визнають сертифікацію за загальними критеріями на рівні EAL4+ як стандарт, необхідний для перевірки продуктів безпеки на відповідність їх призначенню для захисту мереж і даних. Досягнення рівня EAL4+ підтверджує, що сертифікований продукт належним чином реалізує заявлений рівень безпеки, а також надає гарантії постачальнику через аудит його діяльності протягом життєвого циклу та надання послуг клієнтам.

Сертифікати Common Criteria взаємно визнаються 31 країною-учасницею Угоди про визнання загальних критеріїв («Common Criteria Recognition Agreement», CCRA) до рівня EAL2, а також європейськими країнами до рівня EAL4 через угоду SOGIS. США і Канада вимагають, щоб криптографічні продукти відповідали стандарту FIPS 140-2. Досягнення цієї сертифікації дозволяє розгортання R81.10 в урядових і тісно пов’язаних з ними мережах.

«Кожна організація заслуговує на найкращий захист, - заявив Еяль Манор (Eyal Manor), віце-президент з управління продуктами Check Point Software Technologies. - Ці нові сертифікати не тільки підтверджують наші зусилля, але і служать потужним свідченням нашого прагнення забезпечити найбільш всеосяжну, консолідовану і спільну безпеку в усьому світі».

Також наголошується, що нові сертифікати підкреслюють здатність Check Point захищати глобальні організації та відповідати останнім затвердженим стандартам захисту та безпеки ІТ-інфраструктури та інформації.

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