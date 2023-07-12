За чотири роки роботи «Українського фонду стартапів» фінансування отримали 352 команди

12 июля 2023 г., 11:35

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Чотири роки тому було офіційно презентовано «Український фонд стартапів» (USF), що є державним фондом, започаткованим за ініціативою «Кабінету міністрів України». Його місія – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.

За чотири роки: профінансовано у вигляді грантів 8.2 млн дол.; фінансування отримали 352 команди стартапів; проведено більш як 330 заходів; 119 стартапів відвідали 23 технологічні події світу; 199 експертів pro bono долучились до роботи фонду.

З початку повномасштабного вторгнення USF перейшов на воєнні рейки, фокусуючись на підтримці проєктів defense tech та deep tech. Наразі активно працюють такі програми: підтримка проєктів подвійного призначення та програма інноваційних ваучерів.

Після 24 лютого 2022 року за сприяння фонду гранти отримали 33 українські стартапи. Призупинили свою діяльність лише три стартапи.

Окрім цього, USF очолив рейтинг найбільш активних фондів з інвестиціями після повномасштабного вторгнення, уклавши за цей час рекордну кількість угод з українськими проєктами. Лише за минулий рік випускники його грантових програм залучили понад 10 млн дол. інвестицій. До цього сума інвестицій стартапів USF перевищувала 45 млн дол.

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