Угода Microsoft з Activision на 69 млрд дол. отримала схвалення у США та Великобританії?

12 июля 2023 г., 13:35

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У вівторок агентство Reuters повідомило, що Microsoft подолала основні перешкоди на шляху до купівлі виробника відеоігор Activision Blizzard після того, як американський суддя схвалив угоду вартістю 69 мільярдів доларів, а британський регулятор припустив, що він може переглянути свою позицію щодо неї.

Акції Activision зросли на 10% в цей день, оскільки США і Великобританія були двома країнами, які виступали проти того, що могло б стати найбільшою угодою в історії Microsoft і найбільшою угодою в історії індустрії відеоігор. Акції Редмонда зросли на 64 центи до 332,47 доларів.

Окружний суддя США Жаклін Скотт Корлі (Jacqueline Scott Corley) у Сан-Франциско відхилила твердження адміністрації Байдена, що угода зашкодить споживачам, оскільки надасть виробнику ігрових консолей Xbox компанії Microsoft ексклюзивний доступ до ігор, включаючи бестселер «Call of Duty».

Невдовзі після рішення американського судді британське Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) заявило, що готове розглянути пропозиції Microsoft щодо вирішення антимонопольних проблем у Великій Британії, що свідчить про те, що обидві сторони можуть дійти згоди.

«Різноманітні свідчення, які з’явилися під час судового процесу в США, послаблюють аргументи британського антимонопольного відомства», - сказав Йост Ван Дрюнен (Joost Van Dreunen), викладач Школи бізнесу Stern при Нью-Йоркському університеті.

Федеральна торгова комісія США стверджувала, що Microsoft зможе використовувати ігри Activision, щоб залишити конкурентів-виробників консолей, таких як Nintendo і лідера ринку Sony Group поза грою.

Корлі не погоджується з цією думкою. «FTC не довела, що її твердження про те, що об’єднана фірма, ймовірно, виведе Call of Duty з Sony PlayStation, або що її володіння контентом Activision суттєво зменшить конкуренцію на ринках підписки на бібліотеки відеоігор та хмарних ігор, не виправдалися», - написала вона.

Суд дав FTC час до п’ятниці, щоб оскаржити це рішення.

Представник FTC Дуглас Фаррар (Douglas Farrar) заявив, що антимонопольний регулятор «розчарований таким результатом, враховуючи явну загрозу, яку це злиття становить для відкритої конкуренції в хмарних іграх, підписних сервісах і консолях. Найближчими днями ми оголосимо про наш наступний крок, щоб продовжити боротьбу за збереження конкуренції та захист споживачів».

Згідно з оцінкою PwC, обсяг продажів на ринку ігор збільшиться на 36% протягом наступних чотирьох років до 321 мільярда доларів.

Президент Microsoft Бред Сміт (Brad Smith) заявив, що компанія вдячна за «швидке і ґрунтовне» рішення. Він також написав у Твіттері, що тепер його увага буде зосереджена на розгляді того, як можна змінити угоду, щоб усунути занепокоєння CMA.

«Схоже, що Microsoft і CMA можуть укласти угоду протягом наступних кількох тижнів», - сказав аналітик D.A. Davidson & Co Франко Гранда (Franco Granda).

Щоб зняти занепокоєння держагентства, Microsoft погодилася надати ліцензію на «Call of Duty» конкурентам, включаючи 10-річний контракт з Nintendo, за умови закриття злиття.

Під час п’ятиденного судового процесу в червні генеральний директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) стверджував, що компанія не матиме жодних стимулів обмежувати якісь доступ до PlayStation чи інших конкурентів, щоб продавати більше своїх консолей.

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