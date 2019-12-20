Будущее Oracle определяют автономная база данных и облачные ERP-приложения

20 декабря 2019 г., 17:35

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Корпорация Oracle объявила, что ее операционная прибыль во втором квартале 2020 финансового года выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 3,2 млрд долл. При этом совокупные квартальные доходы выросли на 1% до 9,6 млрд долл. Доходы от продления подписки на облачные сервисы, обновления лицензий на ПО и поддержки продуктов составили 6,8 млрд долл. Тогда как доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий – 1,1 млрд долл.

Комментируя квартальные итоги Ларри Эллисон, CTO и председатель совета директоров корпорации, повторил, что будущее Oracle сегодня определяют два продуктовых направления – автономная база данных и облачные ERP-приложения.

Два облачных ERP-комплекса Oracle для управления финансовыми процессами завоевали прочную репутацию у заказчиков: более 7 тыс. клиентов у Oracle ERP Cloud и свыше 20 тыс. – у Oracle NetSuite. Выручка от Oracle Fusion ERP за квартал по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 37%, а от NetSuite ERP – на 29%.

Кроме того, компания все чаще отмечает, что клиенты Oracle ERP Cloud также приобретают Oracle Human Capital Management Cloud для HR-задач. «И мы видим, что такая же стратегия интегрированного комплекса приложений начинает стимулировать продажи CX (customer experience) – приложений для поддержки продаж, сервиса и маркетинга», – подчеркнул Ларри Эллисон.

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