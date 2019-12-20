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«Бакотек» становится дистрибьютором Checkmarx в Украине

20 декабря 2019 г., 16:55

«Бакотек» становится дистрибьютором Checkmarx в Украине

Группа компаний «Бакотек» сообщает о подписании дистрибьюторского соглашения с Checkmarx – лидером в области сканирования уязвимости приложений, и начале поставок решений вендора в Украину. Этот разработчик уже два года подряд представлен в категории Leader в Gartner Magic Quadrant среди решений для тестирования безопасности приложений.

Один из самых популярных продуктов вендора CxSAST – решение для статического анализа уязвимостей приложений. Оно позволяет анализировать исходный код на многих языках программирования, выявлять и устранять сотни уязвимостей. А также используется для усиления защиты и минимизации рисков при использовании компонентов с открытым кодом.

В портфель вендора также входит решение CxCodebashing. Это – образовательная платформа для разработчиков, предоставляющая короткие игровые модули для обучения безопасному кодированию.

Решение CxIAST заполняет критические пробелы в защите ПО, используя функциональное тестирование для автоматизации обнаружения уязвимостей в запущенных приложениях.


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