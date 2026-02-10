Україна отримала від партнерів 27 тис. тонн енергообладнання від початку агресії рф

10 февраля 2026 г., 10:25

Міненерго спільно з Мінрозвитку продовжують роботу по залученню гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів та розподілу отриманого енергетичного обладнання.



Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф Україна отримала 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги, з яких 25,1 тисяч тонн вже розподілені між енергокомпаніями та направлені в регіони.



Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що за останні два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 партнерів із Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії. За цей період регіонам відвантажили 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок і котлів, а також інше обладнання. Очікується надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок.

