Autodesk підвищила свій прогноз доходу на рік до 7,075 млрд дол.

Autodesk опублікувала результати за другий квартал, які перевершили очікування, а також підвищила свій прогноз на весь фінансовий рік.





Як зазначають аналітики, цей успіх був підтриманий інвестиціями у нові центри обробки даних, що позитивно вплинуло на фінансові показники компанії.





Дохід Autodesk у другому кварталі зріс на 17% у річному обчисленні, досягнувши 1,76 млрд дол., що приблизно на 2% більше, ніж прогнозували аналітики (1,72 млрд дол.). Значна частина цього зростання була зумовлена бізнесом AECO (архітектура, інженерія, будівництво та операції), де продажі зросли на 23%, до 878 млн дол..





За словами фінансового директора Autodesk Джанеша Мурджані (Janesh Moorjani), компанія відзначила зростання у сегменті AECO, де клієнти отримують вигоду від стабільних інвестицій у дата-центри, інфраструктуру та промислові будівлі, що більш ніж компенсувало слабкість у комерційному секторі. У другому кварталі компанія також досягла скоригованої операційної маржі у 39%, що дозволило їй отримати скоригований прибуток у розмірі 2,62 дол. на акцію, значно вище прогнозу аналітиків (2,45 дол.).





Autodesk заявила, що нещодавно запущене оновлення стратегії виходу на ринок принесло 105 млн дол. доходу у другому кварталі. Цей крок, який супроводжувався скороченням близько 1350 співробітників, або 9% робочої сили, націлений на підвищення ефективності. За словами Мурджані, ці заходи, у поєднанні з операційним важелем, дозволять компанії з часом розширити свою операційну маржу. Завдяки сильнішому, ніж очікувалося, попиту на її програмне забезпечення VFX, Autodesk підвищила свій прогноз на весь рік. Компанія тепер очікує отримати від 7,025 млрд дол. до 7,075 млрд дол. доходу, що приблизно на 1% вище консенсус-прогнозу. Прогноз компанії щодо скоригованого прибутку на акцію в діапазоні від 9,80 дол. до 9,98 дол. також перевершив прогнози аналітиків.

