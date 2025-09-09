Міноборони зекономила майже 511 млн грн завдяки новій процедурі закупівлі FPV-дронів

9 сентября 2025 г., 8:25

«Агенція оборонних закупівель» Міноборони України зекономила майже 511 млн грн під час закупівлі FPV-дронів завдяки рамковим угодам на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ) – тобто вимог до функціоналу та можливостей дронів.

Впроваджена процедура дала змогу ще більш ефективно закуповувати дрони. Цей новий підхід дозволив провести конкурентні торги між широким колом виробників. У підсумку за право поставити дрони конкурували вісім виробників.

«Впроваджена процедура дозволила заощадити понад пів мільярда державних коштів і водночас зберегти високу якість техніки. Це наочний приклад того, як ефективні закупівлі безпосередньо підсилюють обороноздатність України», – наголосив керівник Департаменту закупівель Міноборони України Олександр Осадчий.

Загальна очікувана вартість закупівлі складала 2,058 млрд грн. За результатами торгів контракти були укладені на суму 1,547 млрд грн. Найбільша економія в окремому лоті сягнула понад 70 млн грн, у середньому – приблизно 25%.

«Завдяки новій процедурі АОЗ зекономив майже 25% від очікуваної вартості закупівлі. Це означає, що можемо придбати більше дронів і забезпечити військо значно більшим обсягом техніки за ці кошти», – зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

У кількох лотах економія була особливо відчутною:

очікувана вартість 202,3 млн грн → переможець – 141,2 млн грн (економія 61,1 млн грн);

очікувана вартість 177,8 млн грн → переможець – 106 млн грн (економія 71,8 млн грн);

очікувана вартість 177,8 млн грн → переможець – 120,1 млн грн (економія 57,7 млн грн).

Частина виробників уже здійснила перші відвантаження дронів для Збройних Сил України.

Закупівля FPV-дронів відбувалась у закритому модулі Prozorro, що гарантує захист чутливої інформації про виробників: подання пропозицій можливе як напряму, так і через офіційного представника.

