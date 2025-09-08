Новий смартфон Samsung Galaxy S25 Edge обійдеться від 54999 грн

8 сентября 2025 г., 16:35

Компанія Samsung Electronics представила Galaxy S25 Edge на українському ринку. Створений з урахуванням стилю та міцності Galaxy S25 Edge досягає балансу між преміумкласом та висококласною продуктивністю в міцному титановому корпусі товщиною 5,8 мм. Смартфон S25 Edge продовжує традиції серії S, інтегруючи камеру з підтримкою Galaxy AI та відкриваючи нові горизонти творчості у зручному портативному пристрої.



Зазначено, корпус Galaxy S25 Edge товщиною 5,8 мм – видатне досягнення інженерії, що переосмислює майже кожен елемент дизайну смартфона для ще компактнішого та зручнішого використання. Його рамка поєднує дизайн та функціональність і важить 163 грами, виводячи тонкі смартфони на новий рівень, водночас залишаючись вірною принципам дизайну серії Galaxy S.



До обтікального корпусу також додається виняткова міцність. Оптимально вигнуті краї та міцна титанова рамка забезпечують надійний захист під час щоденного використання. Для переднього дисплея Galaxy S25 Edge використовується новітнє скло Corning Gorilla Glass Ceramic 2 – новий склокерамічний матеріал, що забезпечує технологічну міцність, яскравість та зносостійкість.





Тонкий і легкий дизайн Galaxy S25 Edge дає користувачам змогу ще простіше закарбовувати пам’ятні моменти та проявляти свою креативність будь-якої миті й у будь-якому місці. Ширококутний об’єктив на 200 Мп зберігає функціональність камери серії Galaxy S, виводячи Нічне фільмування на новий рівень. Завдяки надвисокій роздільній здатності користувачі отримують різкіші фотографії, зберігаючи при цьому більшу кількість пікселів, адже в умовах слабкого освітлення яскравість зображень збільшується на понад 40%. 12-мегапіксельний надширококутний сенсор оснащений автофокусом, що забезпечує чітку та детальне макрофільмування для ще більшої творчої гнучкості.





Galaxy S25 Edge оснащений уже знайомим ProVisual Engine, проте з висококласними оновленнями для Galaxy S25, зокрема забезпеченням чіткості деталей одягу або рослин і передачі природних, реалістичних відтінків шкіри на портретах. Функції редагування з Galaxy AI, включно з фаворитами користувачів, як от Audio Eraser і Drawing Assist, взяті із серії Galaxy S25 і поєднують передові інструменти для творчості та редагування з безпрецедентно тонким корпусом.



Galaxy S25 Edge створений для забезпечення преміальної продуктивності, яка починається з мобільної платформи Snapdragon 8 Elite для Galaxy, того самого процесора, що використовується у пристроях серії Galaxy S25 по всьому світу. Чипсет, розроблений компанією Qualcomm Technologies, забезпечує функціонування штучного інтелекту в Galaxy S25 Edge і гарантує надійну та швидку роботу протягом усього дня. Galaxy S25 Edge також не перегрівається під час тривалого використання завдяки оновленій паровій камері, яка тепер тонша, але ширша, щоб стабільно відводити тепло.



Підтримуючи визнані стандарти продуктивності серії Galaxy S, Galaxy S25 Edge оснащений передовою та ефективною технологією обробки зображень на базі штучного інтелекту ProScaler, яка забезпечує поліпшення якості масштабування зображення на дисплеї на 40%, а також оснащена мобільною технологією mobile Digital Natural Image engine (mDNIe).





Інтегруючи Galaxy AI майже в кожну функцію, Galaxy S25 Edge пропонує найприродніший та найадаптованіший мобільний досвід використання штучного інтелекту. Користувачі отримують персоналізовані мультимодальні можливості AI, не турбуючись про безпеку своїх особистих даних.



Наслідуючи широку серію Galaxy S25, Galaxy S25 Edge підтримує технології штучного інтелекту, які одночасно працюють у різних застосунках, допомагаючи легше виконувати завдання, як справжній AI-компаньйон. Now Brief і Now Bar здатні співпрацювати зі сторонніми застосунками для більшої зручності та корисних підказок під час щоденних поїздок на роботу, обідніх зустрічей тощо. Завдяки глибокій співпраці Galaxy з Google, Galaxy S25 Edge надає більшій кількості користувачів доступ до останніх оновлень Gemini. Наприклад, завдяки новим можливостям Gemini Live – доступу до камери та демонстрації екрана – користувачі можуть показувати те, що бачать на своєму екрані або навколо себе, одночасно взаємодіючи з Gemini Live у реальному часі.



Функції Galaxy S25 Edge, що працюють із Galaxy AI, не тільки зручні, але й розроблені з акцентом на конфіденційність. Обробка даних штучним інтелектом забезпечує захист інформації на пристрої за допомогою Samsung Knox Vault, що є продовженням незмінної прихильності Samsung до забезпечення гіперперсоналізованого мобільного досвіду без шкоди для персональних даних.



Заснований на майстерності та керований ефективністю, Galaxy S25 Edge забезпечує професійний рівень фотографії, персоналізовані можливості штучного інтелекту та багато іншого. Він виходить за межі тонкого дизайну, щоб кинути виклик очікуванням щодо того, яким може бути смартфон.





Galaxy S25 Edge доступний у таких кольорах: титановий срібний, титановий глибокий чорний та титановий крижаний блакитний. Купити смартфон можна на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung.com/ua. Ціна стартує від 54999 грн.





