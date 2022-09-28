 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

ASBIS запропонує клієнтам регіону мережеві рішення Edgecore Networks

28 сентября 2022 г., 13:15

ASBIS запропонує клієнтам регіону EMEA мережеві рішення Edgecore Networks

ASBIS повідомляє про підписання дистриб’юторської угоди з Edgecore Networks, що поширюється на регіони EMEA і охоплює всі 27 країн, де працює компанія.

Edgecore Networks є дочірньою компанією Accton Technology, провідного мережевого ODM, та пропонує масштабовані, конвергентні мережеві рішення для різних потреб клієнтів, направлені на центри обробки даних, постачальників телекомунікаційних послуг, керованих послуг та підприємств. Портфель Edgecore включає повну лінійку Open Networking комутаторів Ethernet 1G-400G, Core маршрутизаторів, шлюзів стільникових зв’язку, віртуальних OLT PON, пакетних транспондерів і точок доступу Wi-Fi.

Виробник пропонує дротові та бездротові мережеві продукти та рішення через торгових партнерів і системних інтеграторів по всьому світу для центрів обробки даних, постачальників послуг, підприємств і малих і середніх клієнтів.

ASBIS запропонує клієнтам регіону EMEA мережеві рішення Edgecore Networks

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  