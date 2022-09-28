ASBIS запропонує клієнтам регіону мережеві рішення Edgecore Networks

28 сентября 2022 г., 13:15

ASBIS повідомляє про підписання дистриб’юторської угоди з Edgecore Networks, що поширюється на регіони EMEA і охоплює всі 27 країн, де працює компанія.

Edgecore Networks є дочірньою компанією Accton Technology, провідного мережевого ODM, та пропонує масштабовані, конвергентні мережеві рішення для різних потреб клієнтів, направлені на центри обробки даних, постачальників телекомунікаційних послуг, керованих послуг та підприємств. Портфель Edgecore включає повну лінійку Open Networking комутаторів Ethernet 1G-400G, Core маршрутизаторів, шлюзів стільникових зв’язку, віртуальних OLT PON, пакетних транспондерів і точок доступу Wi-Fi.

Виробник пропонує дротові та бездротові мережеві продукти та рішення через торгових партнерів і системних інтеграторів по всьому світу для центрів обробки даних, постачальників послуг, підприємств і малих і середніх клієнтів.

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