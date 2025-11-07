Ubiquiti представила лінійку мережевих сховищ рівня від SMB до корпоративних систем

7 ноября 2025 г., 14:35

0

Tweet

Компанія Ubiquiti анонсувала нові мережеві сховища UniFi – моделі UNAS 2 і UNAS 4 в «настільному» формфакторі, а також UNAS Pro 4 і UNAS Pro 8, які призначені для монтажу в стійку, інформує ASBIS. Пристрої розраховані на використання у сферах малого та середнього бізнесу, а також у складі корпоративних систем.

Модель UNAS 2 оснащена процесором з чотирма ядрами Arm Cortex-A55 з частотою 1,7 ГГц і 4 ГБ пам'яті LPDDR4. Передбачено два відсіки для LFF-накопичувачів з інтерфейсом SATA-3; можлива організація масивів RAID 0/1. Є один мережевий порт 2.5GbE на основі RJ45 з підтримкою PoE++ (в комплект входить адаптер на 60 Вт). Оснащення включає контролер Bluetooth 4.1, інформаційний дисплей розміром 1,47″ і порт USB Type-C. Габарити складають 135х129х223,7 мм, маса без накопичувачів – 1,3 кг.

Наступна модель UNAS 4 має аналогічні технічні характеристики, але допускає установку чотирьох LFF/SFF-накопичувачів, а також двох SSD формату M.2 (NVMe). Цей NAS має розміри 246х129х224,5 мм і важить 2,6 кг. У комплект постачання входить адаптер живлення PoE+++ потужністю 90 Вт.

Стійкове сховище UNAS Pro 4 формату 1U має чотириядерний чіп Arm Cortex-A57 з частотою 2 ГГц і 8 ГБ ОЗУ. Можуть бути встановлені чотири накопичувачі LFF/SFF (HDD або SSD), а також два NVMe SSD стандарту M.2. Передбачено два мережевих порти 10G SFP+ і один порт 1GbE RJ45, а також контролер Bluetooth 4.1. Габарити – 442,4х400х43,7 мм, маса – 6,7 кг.

Нарешті модель UNAS Pro 8 отримала процесор з чотирма ядрами Arm Cortex-A57 з частотою 2 ГГц і 16 ГБ RAM. Це 2U-сховище розраховане на вісім LFF/SFF-накопичувачів (HDD або SSD) і два М.2 NVMe SSD. Є два порти 10G SFP+, один порт 10GbE RJ45, адаптер Bluetooth 4.1. Розміри складають 442,4х480х87,4 мм при масі 11,5 кг.

Всі моделі UNAS працюють на платформі управління сховищем UniFi Drive – без абонентських ліцензій, з повною інтеграцією в екосистему UniFi OS, а також з підтримкою Active Directory (AD), SMB і хмарних резервних копій (AWS S3, Backblaze B2, Wasabi).

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI