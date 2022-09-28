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На ринку вже понад мільйон терміналів Starlink

28 сентября 2022 г., 12:15

Ілон Маск (Elon Musk) у своєму твіторі повідомив, що кількість терміналів для підключення до Starlink вже перевищила 1 мільйон.

Нагадаємо, що SpaceX почала приймати попередні замовлення на комплекти Starlink в лютому 2021 року. І вже у березні того ж року компанія зазначила, що отримала понад пів мільйона таких замовлень. Зазначимо, що на той момент сервісом могли користуватися лише ті, хто проживав у США, Канаді, Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії, та Мексиці.

Тепер, як бачимо, всього за 19 місяців з моменту реєстрації попередніх замовлень на термінали Starlink компанія SpaceX випустила понад мільйон терміналів.

Ілон Маск днями оголосив, що супутниковий інтернет від SpaceX тепер є на всіх континентах, включаючи Антарктиду. Компанія зараз не оголошувала реальну кількість абонентів, але ще в травні вона повідомляла про 400 тис користувачів.

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