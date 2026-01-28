Supermicro презентувала нове рішення для хмарних провайдерів: 6U MicroBlade з 20 вузлами на базі AMD EPYC 4005

28 января 2026 г., 14:25

0

За інформацією ASBIS, компанія Supermicro розширила своє портфоліо для хмарних сервіс-провайдерів. В четвертому кварталі 2025 року було представлено 6U 20-Node MicroBlade, що працює на процесорах AMD EPYC 4005. Це рішення поєднує рекордну щільність, енергоефективність та масштабованість, відкриваючи нові можливості для операторів дата-центрів.



У стандартній 48U стійці можна розмістити до 160 серверів, що забезпечує 2560 процесорних ядер. Це у понад 3 рази більше, ніж у традиційних 1U серверів.



Система оснащена Titanium Level блоками живлення з ефективністю 96%, що дозволяє суттєво скоротити витрати на електроенергію.



Інтегровані комутатори Ethernet та уніфіковані модулі управління зменшують кількість додаткового обладнання та спрощують адміністрування.



Рішення оптимізоване для хмарних обчислень, веб-хостингу, VDI, AI inference та корпоративних навантажень.



Серед переваг для хмарних провайдерів слід зазначити зниження витрат на інфраструктуру: завдяки високій щільності розміщення серверів провайдери можуть розширювати потужності без додаткових площ. Крым того, архітектура MicroBlade дозволяє швидко нарощувати ресурси відповідно до зростання клієнтських потреб. А оптимізоване енергоспоживання відповідає сучасним вимогам до «зелених» дата-центрів. Тоді як підтримка різних типів навантажень робить систему придатною як для класичних хмарних сервісів, так і для новітніх напрямів — від штучного інтелекту до віртуалізації.



Запуск нового MicroBlade демонструє прагнення Supermicro зміцнити позиції на ринку рішень для хмарних провайдерів. Використання процесорів AMD EPYC 4005 дозволяє досягти балансу між продуктивністю та вартістю, що особливо важливо для компаній, які працюють у сфері масштабних обчислень. Це рішення також відповідає глобальним тенденціям — зростанню попиту на високощільні, енергоефективні та гнучкі серверні системи.



За даними галузевих аналітиків, попит на хмарні послуги у світі зростає щороку на 15–20%. Провайдери стикаються з викликом: як забезпечити більше обчислювальних ресурсів без збільшення площі дата-центрів та витрат на енергію. Саме тут рішення на кшталт Supermicro MicroBlade стають ключовими. Вони дозволяють зменшити TCO (Total Cost of Ownership); підвищити щільність розміщення серверів; забезпечити стабільну продуктивність навіть при пікових навантаженнях.



Зазначено, новий 6U 20-Node MicroBlade від Supermicro — це майбутнє дата-центрів, де ключову роль відіграють щільність, ефективність та універсальність. Для хмарних провайдерів це означає можливість знизити витрати, збільшити продуктивність та відповідати екологічним стандартам, що стає критично важливим у сучасному світі.

