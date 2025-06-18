 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Ubiquiti представляє нові PTZ-камери для відео спостереження як у приміщенні, так і назовні

18 июня 2025 г., 12:35
0 
 

Ubiquiti представляє нові PTZ-камери для відео спостереження як у приміщенні, так і назовні

Компанія Ubiquiti представила нове покоління PTZ-камер UniFi, які забезпечують високу продуктивність для найрізноманітніших об’єктів: від промислових майданчиків до торгових центрів, логістичних вузлів і компактних приміщень, інформує ASBIS. Ці камери поєднують потужний зум, передові можливості штучного інтелекту й універсальність, надаючи системним інтеграторам гнучкі та сучасні інструменти.

Модель AI PTZ Industrial (UVC-AI-PTZ) – це рішення для складних умов на відкритому повітрі. Пристрій має захист за стандартом IP66, 22-кратний оптичний зум для спостереження за великими територіями, інфрачервоне нічне знімання для цілодобового контролю та вбудований Edge AI для розпізнавання облич і номерних знаків. Він призначений для охорони периметра, транспортних вузлів та об’єктів інфраструктури.

Компактна камера G6 PTZ (UVC-G6-PTZ) оснащена двома 8 Мп 4K-сенсорами з 10-кратним гібридним зумом та пропонує покращену аналітику на базі AI в компактному корпусі. Модель створена для магазинів, офісів, навчальних закладів і вузьких коридорів.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  