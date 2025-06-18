Ubiquiti представляє нові PTZ-камери для відео спостереження як у приміщенні, так і назовні

18 июня 2025 г., 12:35

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Компанія Ubiquiti представила нове покоління PTZ-камер UniFi, які забезпечують високу продуктивність для найрізноманітніших об’єктів: від промислових майданчиків до торгових центрів, логістичних вузлів і компактних приміщень, інформує ASBIS. Ці камери поєднують потужний зум, передові можливості штучного інтелекту й універсальність, надаючи системним інтеграторам гнучкі та сучасні інструменти.

Модель AI PTZ Industrial (UVC-AI-PTZ) – це рішення для складних умов на відкритому повітрі. Пристрій має захист за стандартом IP66, 22-кратний оптичний зум для спостереження за великими територіями, інфрачервоне нічне знімання для цілодобового контролю та вбудований Edge AI для розпізнавання облич і номерних знаків. Він призначений для охорони периметра, транспортних вузлів та об’єктів інфраструктури.

Компактна камера G6 PTZ (UVC-G6-PTZ) оснащена двома 8 Мп 4K-сенсорами з 10-кратним гібридним зумом та пропонує покращену аналітику на базі AI в компактному корпусі. Модель створена для магазинів, офісів, навчальних закладів і вузьких коридорів.

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